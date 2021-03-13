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«Яндекс» планирует стать банком

«Яндекс» фактически покупает не полноценный банк, а банковскую лицензию. Планов открывать отделения и развивать этот бизнес у «Яндекса» нет.


Как сообщает The Bell, компания ведет переговоры о приобретении банка «Акрополь» - небольшой кредитной организации из четвертой сотни по размеру активов.

Имеющий лишь чуть больше 1 млрд рублей капитала и 287 млн рублей вкладов, банк практически не ведет деятельности и приносит убытки владельцу - гендиректору группы «Связной» Евгению Давыдовичу (87 млн рублей за прошлый год).

Но «Яндексу» это неважно. Фактически покупает не полноценный банк, а банковскую лицензию, объясняют источники The Bell. Планов открывать отделения и развивать бизнес у «Яндекса» нет, сообщает Finanz.

В августе «Яндекс» подал заявку на регистрацию 17 товарных знаков. Среди них - «ЯБанк», а также «ЯКредит», «ЯБрокер», «ЯВклад», «ЯСейф» и «ЯКэш».

«Копания обожглась на сделке с Тиньковым и приняла принципиальное решение делать финтех самостоятельно. Для этого ей и нужна практически пустая лицензия», - говорит источник The Bell.

В феврале подобную сделку провела основательница онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук. Она приобрела 100% акций небольшого банка «Стандарт-кредит», чтобы «развивать существующий платежный сервис».

«Яндекс» 10 марта запустил платежный сервис Yandex Pay. С его помощью пользователи могут оплачивать покупки с карты, привязанной к аккаунту на «Яндексе». Пока сервис доступен только на сайтах в большинстве браузеров, но в перспективе будет работать и в мобильных приложениях и в офлайне.

В компании сообщили, что «Яндексу» интересно получение банковской лицензии. «Мы рассматриваем все доступные варианты», - заявил представитель «Яндекса».
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