Предприятие «Гродно-Азот» готовится к санкциям Евросоюза
На предприятии «Гродно Азот» будут разработаны меры по организации работы на случай введения Евросоюзом санкций. Соответствующее поручение 12 марта дал гендиректор Игорь Ляшенко.
Фото: Журнал "Дело"
«Генеральным директором поручено разработать меры по организации работы в случае введения европейских санкций против Беларуси. Вопрос должен быть проработан совместно с концерном «Белнефтехим», — сообщает пресс-служба предприятия, пишет newsbel.by.
Совещание руководства «Гродно-Азота» с премьер-министром страны Романом Головченко должно пройти на следующей неделе.
14:36 13/03/2021
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