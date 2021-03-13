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Предприятие «Гродно-Азот» готовится к санкциям Евросоюза

На предприятии «Гродно Азот» будут разработаны меры по организации работы на случай введения Евросоюзом санкций. Соответствующее поручение 12 марта дал гендиректор Игорь Ляшенко.

Фото: Журнал "Дело"

«Генеральным директором поручено разработать меры по организации работы в случае введения европейских санкций против Беларуси. Вопрос должен быть проработан совместно с концерном «Белнефтехим», — сообщает пресс-служба предприятия, пишет newsbel.by. 

Совещание руководства «Гродно-Азота» с премьер-министром страны Романом Головченко должно пройти на следующей неделе.
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