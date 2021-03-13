В Беларуси 9,3 % населения живут меньше чем на 300 рублей в месяц

Фото: Фишки. нет





Так, по данным Белстата, пишет newsbel.by, меньше чем на 300 рублей в месяц в нашей стране живут 9,3 % граждан, чуть меньше половины (45,5 %) располагают менее, чем 500 рублями в месяц.





Всего 8,7 % белорусов располагают более чем 1000 рублей в месяц. В Минске их 18,4 %, а в Могилевской области — всего 5,3 %.







