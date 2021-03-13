+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В Беларуси 9,3 % населения живут меньше чем на 300 рублей в месяц

Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал данные за 2020 год по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов жителей нашей страны, которые были получены путем выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни.

Фото: Фишки. нет 

Так, по данным Белстата, пишет newsbel.by, меньше чем на 300 рублей в месяц в нашей стране живут 9,3 % граждан, чуть меньше половины (45,5 %) располагают менее, чем 500 рублями в месяц. 

Всего 8,7 % белорусов располагают более чем 1000 рублей в месяц. В Минске их 18,4 %, а в Могилевской области — всего 5,3 %.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Якой колькасцю крыві заплацім за свабоду?
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]