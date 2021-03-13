Историческое достижение: экспорт ПВТ превысил 2,7 миллиарда долларов

Среди основных потребителей IT-продуктов белорусского ПВТ – США и ЕС, на долю которых приходится около 90 процентов экспорта.





Парк высоких технологий продемонстрировал, пишет Sputnik, что является одним из ключевых драйверов экономики Беларуси, говорится в сообщении на сайте ПВТ.





"В 2020 году Парк высоких технологий существенно увеличил экспорт – темп роста составил 125%. В результате объем экспорта ПВТ достиг $2 млрд. 735 млн. Общим объем производства составил 7 млрд. 400 млн. рублей с темпом роста 143%. Это абсолютный рекорд за всю историю Парка", – приводятся слова директора ПВТ Всеволода Янчевского.

Помимо ЕС и США основные страны-партнеры ПВТ – это Кипр, Великобритания, Ирландия и Россия. Несмотря на то, что в Парке работает около полутора процентов от всех занятых в экономике, его доля в белорусском ВВП в 2020-м превысила 4%. Одних налогов резиденты выплатили 418 миллионов белорусских рублей.









Сейчас в ПВТ входят 1021 компания. В 2020-м в него вступили 236 новых резидентов, в марте 2021-го – еще 65.



Новые налоги для резидентов ПВТ





Напомним, IT-компании встретили начало года грустной новостью: вступили изменения в Налоговый кодекс, а вместе с ними – повышены ставки подоходного налога для сотрудников Парка высоких технологий. Как говорится в документе, "для поддержки экономики в период пандемии коронавируса".





Почему повышение налогов не даст ожидаемого эффекта, объяснил Заднепряный

Ранее для членов ПВТ в Беларуси действовал так называемый льготный режим, теперь же налоговая ставка подскочила с 9 до 13%.





Некоторые представители IT-рынка еще в конце 2020-го комментировали возможное повышение налогов, отмечая, что это увеличит отток айтишников из страны. Вспоминали и обещания белорусских властей не изменять законы в отношении ПВТ до 2049 года.





Впрочем, министр по налогам и сборам Сергей Наливайко в эфире госТВ назвал повышение налогов для работников резидентов ПВТ вопросом социальной справедливости.















