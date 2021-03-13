



Об этом говорится в макроэкономических итогах недели, которые подготовили аналитики Евразийского банка развития, передает БелаПАН, пишет afn.by.





Годовая инфляция в Беларуси ускорилась с 7,7% в январе до 8,7% в феврале. Источником повышенной инфляции остаются медицинские товары и продовольствие.





По расчету ЕАБР, медикаменты подорожали на 20% год к году в феврале (14,4% в январе) из-за увеличения НДС с начала года и высокого спроса в условиях пандемии.





Рост стоимости продовольствия ускорился до 7,8% год к году, с 6,6% в предыдущем месяце на фоне повышения мировых цен и низкого урожая незерновых культур в Беларуси в прошлом году.





Как отмечают в ЕАБР, дополнительным фактором ускорения инфляции в феврале стало повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.





«Инфляция в марте может сохраниться несколько выше верхней границы прогнозного диапазона ЕАБР в 8–8,5% год к году и остаться выше 7% год к году на протяжении большей части 2021 года», — прогнозируют экономисты.





В Евразийском банке развития также прокомментировали последние решения Национального банка Беларуси. 12 марта регулятор сохранил ставку рефинансирования на уровне 7,75%. Срок приостановки постоянно доступных операций регулирования ликвидности продлен до принятия соответствующего решения правлением Нацбанка (ранее — до 18 мая).





По оценке ЕАБР, денежно-кредитные условия в I квартале 2021 года оставались относительно жесткими, что обеспечивалось пруденциальными мерами и ограничением регулятором денежного предложения. В январе объем новых кредитов упал почти на 15% год к году.





«Принятые решения указывают на сохранение характера денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы. При контроле Нацбанком за денежным предложением инфляция начнет замедляться во второй половине 2021 года, но может остаться выше 7% год к году на протяжении большей части года», — подчеркивают аналитики ЕАБР.





Стоит отметить, что в феврале цены выросли на 1,9%, а за два месяца текущего года инфляция составила 3,1%, превысив половину годового прогноза по росту цен. В 2021 году правительство и Нацбанк прогнозируют инфляцию не выше 5%.





На 2020 год власти также прогнозировали инфляцию не выше 5%, однако в итоге цены выросли на 7,4%







