Сервис InfoPrice запустил «локатор акционных цен»









Поиск по распродажам реализован в виде переключателя. В обычном режиме сервис показывает все товары, а при перемещении «бегунка» вправо на экране отобразятся товары на акции. В таблице они подсвечены красным цветом.





Система подсказывает, на какие товары идут распродажи и реально ли низкие цены. Основное преимущество – в том, что сравнение идет по тысячам акционных цен, а не только тем, что попадают в листовки торговых сетей.





Кроме того, можно проверить скидку ритейлера в самом магазине. Если зайти в мобильное приложение, в строке поиск нажать на значок фотоаппарата и навести на штрихкод товара, система сравнит акционное предложение с обычными ценами в других сетях. И тут возможен сюрприз: цена со скидкой не всегда самая выгодная.





В начале года InfoPrice также добавил новые сети и расширил список до 110 000 товаров – это практически весь ассортимент белорусского food-ритейла, плюс крупная и мелкая бытовая техника, электроника и промтовары.





«Поиск по акционным ценам позволяет существенно экономить на повседневных покупках. Если до этого мы помогали сберечь в среднем четверть семейного бюджета, то сейчас можно сэкономить до 50% стоимости по некоторым товарам. При этом сервис позволяет проверить, насколько актуальна скидка и не окажется ли так, что товар можно взять дешевле и без акции у другого ритейлера», – отметил руководитель проекта InfoPrice Роман Андрухов.





Сервис Infoprice.by отслеживает цены в 7 торговых сетях: «Евроопт», «Соседи», «Корона», «Виталюр», «Гиппо», Green и «Остров чистоты». Также представлены онлайн-площадки – «Е-доставка» с самовывозом, «Green-доставка» и «21век». Список будет расширяться. Сравнивать можно цены как на отдельные товары, так и на собственный список покупок в «умной» корзине.





Мониторингом занимается команда «тайных покупателей», а платформа автоматически вносит изменения каждые сутки. InfoPrice занимает независимую позицию к ритейлерам. Пользоваться сервисом можно бесплатно в браузере или мобильном приложении для iOS и Android. Данные по оффлайн-магазинам собираются в Минске, разница с другими городами незначительная.