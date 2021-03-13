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В Беларуси запустили облачного конкурента Amazon. Кластер обошелся в $40 млн

Правда, непонятно, что будет с проектом, если власти снова пойдут на отключение интернета.

IBA Group запустила первого в Беларуси облачного провайдера в формате Amazon. IBA Cloud отличают сверхбыстрые виртуальные машины, цены вдвое ниже рынка и принцип uptime-оплаты. Разработчики также собрали «вселенную сервисов», чтобы было проще «мигрировать» из зарубежных «облаков». Строительство комплекса обошлось компании в $40 млн. Об этом Myfin.by рассказали в пресс-службе IBA Group.

Фото: IBA Group

«Сервис создавался под IT-разработчиков, которые предъявляют высокие требования к облачному хостингу, но мы открыты и для компаний из других отраслей. Мы рассчитываем, что с появлением в Минске сервиса, как у Amazon и Azure, многие задумаются о возвращении», – рассказали в компании.

Тарифы IBA Cloud, как рассказали в компании, примерно вдвое ниже рынка. 

«Мы выигрываем за счет простоты в разворачивании, более низкой стоимости, богатого набора девелоперских сервисов и высокопроизводительного оборудования. Тщательно продумана безопасность: для доступа к данным создается индивидуальная подсеть. Для Беларуси это новый уровень облачных технологий», – убеждены в IBA.

Облачный провайдер использует мощности дата-центра IBA в Парке высоких технологий. 
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