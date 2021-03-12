



Нацбанк Беларуси. Фото из архива «Белсата»





Установленный на 2021 год график заседаний управления Нацбанка по вопросам денежно-кредитной политики отменяется, передает Белсат. Вопросы изменения ставки рефинансирования и ставок по инструментам регулирования ликвидности банков будут рассматриваться в порядке необходимости.





Отметим, что в феврале инфляция превысила ставку рефинансирования и составила 8,7 %.





Белорусский экономист Дмитрий Крук пояснил, что эта реакция Нацбанка на инфляцию может быть обоснована противостоянием между государственными ведомствами:





«Для власти приоритетное задание сейчас – улучшить очень слабую финансовую позицию государственных предприятий. Для уже выданных кредитов повышение ставки рефинансирования очень болезненно. Полагаю, это главная причина, почему сохранена ставка, несмотря на ускорение инфляции.





Это ведомственное противостояние.





Государственные учреждения сосредоточены на финансовой разгрузке, как они это называют, и ради этого они готовы прикрыть глаза на происходящее на финансовом рынке, на инфляцию и на ухудшение ожиданий.





Для инфляции это, безусловно, плохо. Нацбанк будет снова показывать чудеса эквилибристики: будут стараться зажать денежный рынок через объемы, будут в ручном режиме регулировать объемы денежных вкладов. Насколько это получится, зависит от административной расстановки. По сути, сейчас две конкурентные позиции: позиция Нацбанка проигрывает тем, кто фокусируется на проблемах госпредприятий. Сумеет ли Нацбанк противостоять ускорению инфляции и оттоку вкладов на фоне неблагоприятных ожиданий при помощи оставшихся инструментов – большой вопрос. Результат будет очень сильно зависеть от ведомственных трений»