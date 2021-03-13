МАРТ и Нацбанк рассказали, на какие товары и услуги в феврале заметнее всего выросли цены и почему это произошло. Если коротко, то это в том числе последствия новогоднего «подарка» от властей — повышения НДС на многие продукты, лекарства, медизделия, детские товары, пишет TUT.BY. Напомним, ранее министр по налогам и сборам Сергей Наливайко прогнозировал, что из-за повышения НДС «роста цен не произойдет».



Как в феврале подорожали товары и услуги





Напомним, в прошлом месяце в Беларуси зафиксировали рекордную за последние 5 лет месячную инфляцию, она была на уровне 1,9%. Годовая инфляция разогналась до 8,7%, а на социально значимые товары — до 7,2%.





Среди продуктов лидируют по росту цен свежие огурцы (+21,6%), бананы (+20,9%), картофель (+11,7%), морковь (+10,7%), свекла (+10,6%). Пищевая соль подорожала на 9,4%, репчатый лук — на 8,8%, свежая белокочанная капуста — на 8,1%, сладкий перед — на 7,1%.





Цены на маргарин и консервированные овощи рванули за прошлый месяц на 6,4%.





Заметно выросли цены на многие крупы. К примеру, перловка стала дороже на 5,2%, пшено и гречка — на 3,5%, овсяные хлопья — на 2,5%.





В феврале существенно подорожали также многие сладости, в том числе мармелад (+4,7%), печенье и пряники (+3,6%), ирис (+3,5%), зефир и карамель (+3,1%). В целом кондитерские изделия стали дороже на 2,3%.





Молочные продукты подорожали за февраль в целом на 1,3%. При этом цены на молоко выросли на 1,8%, на жирный творог — на 1,3%, йогурт — на 1,7%.





Мясо в целом подорожало почти на 1%. Заметнее всего выросли цены на мясной фарш — на 2,5%, курицу — на 2,3%, полуфабрикаты из мяса птицы — на 2%, субпродукты из птицы — на 1,3%. При этом свинина (кроме бескостной) подешевела на 0,2%.





Куриные яйца стали дороже на 0,5%. Напомним, власти интересуются наличием в магазинах яиц накануне пасхальных праздников. Тем временем торговые сети жалуются в ведомство на то, что некоторые птицефабрики выполняют их заявки наполовину. Одна из возможных причин этого — отправка производителями яиц на экспорт.





Лекарства стали дороже за февраль на 5,4%. К примеру, антиинфекционные средства и средства для лечения дыхательной системы подорожали на 6,5%, сердечно-сосудистые средства — на 5,7%. Бинт подорожал на 6,1%, шприц — на 5,9%. Медицинские услуги выросли в цене на 2,5%,





Хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 1,1%. К примеру, хлеб из пшеничной муки высшего сорта стал дороже на 1,6%, а первого сорта — на 1,5%.





Как чиновники поясняют рост цен





В МАРТ поясняют, что «повышенный рост цен обусловлен сохранением неблагоприятного влияния удорожания импортируемых товаров, а также отмены налоговых льгот».





«В феврале из импортируемых товаров наибольший рост цен в годовом выражении сохранился на рыбу и рыбопродукты, масло и жиры, крупы, а также фрукты. Также продолжился рост цен на медикаменты (с января отменены льготы по НДС) и, как следствие, на медицинские услуги, — отмечают в МАРТ. — В целом рост цен на лекарства внес вклад в годовой прирост цен социально значимые товары около 2,1 процентных пункта, масло и жиры — 0,9 процентных пункта, на плодоовощную продукцию — 0,8 процентных пункта».





В МАРТ рассказывают, что за февраль импортируемая рыба и рыбопродукты подорожали на 1,6%, масло растительное — 5,8% (практически не производится в стране), лекарственные средства — 5,1 процента, плодоовощная продукция — 7,1%, медицинские услуги — 2,5%.





«Прирост постоянно регулируемых цен и тарифов в годовом выражении в феврале составил 8,5%, — отмечают в МАРТ. — В феврале (помимо повышения цен на лекарства и тарифов на медицинские услуги) отмечается повышение стоимости услуг дошкольных учреждений на 10,2%, а также цен на автомобильное топливо на 1,1%. Планово повышены тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 8,6%».





В Нацбанке уточняют, что базовая инфляция, которая отражает динамику свободных цен без учета позиций, цены на которые подвержены влиянию административного и сезонного факторов, в феврале в годовом выражении (к аналогичному периоду 2020 года) составила 8,3%. Месяцем ранее она была на уровне 7,5%.





Нацбанк приводит такие цифры: лекарства в феврале в годовом выражении (к аналогичному периоду 2020-го) подорожали на 20,9%, услуги по страхованию личного транспорта — на 31%, сигареты — на 11,4%, услуги техосмотра автомобиля — на 10,4%.



Что чиновники изменили по ставкам НДС





Напомним, Налоговый кодекс обновили 31 декабря, когда белорусы «строгали» салаты. Из-за этого с 1 января сократили список продовольственных товаров, на которые действует ставка НДС в 10% при ввозе и продаже в Беларуси. А на те позиции, которые исключили, теперь действует налог в 20%. Речь в том числе про консервацию — овощную, фруктовую, томатную, рыбную (в том числе маслины, оливки, грибы), многие крупы (гречка, пшено, перловка, чечевица), муку (цельносмолотую овсяную, гречневую, кукурузную, ржаную), натуральный мед, морские водоросли, маргарин, некоторые кондитерские изделия, в том числе на печенье, вафли. И это далеко не весь список продуктов, на которые подняли НДС.





С 1 января повысили ставки налога на добавленную стоимость на ввоз и продажу лекарств и медицинских изделий. В аптеках после этого выросли розничные цены.





После этого чиновникам пришлось «замораживать» цены на некоторые товары и лекарства.





С января подняли тарифы на ЖКУ: на 4,2 доллара подорожали среди прочего услуги по техобслуживанию и капремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, вывозу мусора, техобслуживанию лифта, уборке подъездов. Также подняли тарифы на электричество. Но из-за нюансов статистики это подорожание отображается в данных за февраль.



