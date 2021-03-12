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С производством сегодня ознакомился вице-премьер, сообщает ont.by.





Первый этап модернизации стоимостью 50 миллионов евро завершился два года назад. Благодаря ему освоили новую продукцию: сырьё для мебельной промышленности и полиэфирное волокно — для текстильной. Следующий этап включает в себя выпуск полиэфирных технических нитей. Они востребованы на рынке центральной и западной Европы. Это материл для баннеров, тентов и кровли. Сейчас эта продукция импортируется из Китая и стран Азии.





Проект по производству технических нитей готов, ожидается финансирование Банка развития. Новое оборудование — только основное — обойдется предприятию в 35 миллионов евро.