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Модернизация «Могилевхимволокна»: новое оборудование обойдется в 35 млн евро

Конкурентная продукция, снижение себестоимости и импортозамещение — на «Могилевхимволокне» продолжается крупный инвестпроект.

Иллюстративное фото: ont.by

С производством сегодня ознакомился вице-премьер, сообщает ont.by.

Первый этап модернизации стоимостью 50 миллионов евро завершился два года назад. Благодаря ему освоили новую продукцию: сырьё для мебельной промышленности и полиэфирное волокно — для текстильной. Следующий этап включает в себя выпуск полиэфирных технических нитей. Они востребованы на рынке центральной и западной Европы. Это материл для баннеров, тентов и кровли. Сейчас эта продукция импортируется из Китая и стран Азии.

Проект по производству технических нитей готов, ожидается финансирование Банка развития. Новое оборудование — только основное — обойдется предприятию в 35 миллионов евро.
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