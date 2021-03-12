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Но это совсем не значит, что акций и скидок больше не будет. Просто все ценники будут приведены к единому виду: информация об акциях не будет прописываться на ценниках крупным шрифтом.

В МАРТ объяснили причину такого решения:





– В последнее время продавцы часто указывали цену со скидкой значительно более крупным шрифтом, чем обычную. Это вводило многих покупателей в заблуждение. По новой норме законодательства информация о цене на товар с учетом скидки, ее размере и условиях предоставления указывается шрифтом, размер которого должен быть меньше того, что используется для первоначальной цены на этот товар, – пояснила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик.

В случае, если скидка предоставляется при выполнении каких-то условий, покупателей должны проинформировать о цене на товар без учета скидки, с ее учетом, а также указать размер скидки и условия ее предоставления.

Представитель ведомства также напомнила о действующей норме Закона «О защите прав потребителей». В частности, торговые объекты обязаны продать товар по цене, указанной на ценнике, за исключением случаев реализации по более низкой стоимости.

– Если вдруг на кассе оказалось, что товар стоит дороже, покупатель вправе требовать соблюдения нормы законодательства. В противном случае – сделать соответствующую запись в книге замечаний и предложений, – цитирует Инну Гаврильчик сайт 1.prof.by.

Сообщается, что нововведение вступит в силу со второго апреля.