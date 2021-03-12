+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Индийский миллиардер обогнал Маска и Безоса

С начала года состояние индийского миллиардера Гаутама Адани, основателя конгломерата Adani Group, выросло на $16,2 млрд.

По  оценкам Bloomberg, оно достигло $50 млрд. Причем с такой скоростью в этом году состояние не росло ни у кого из миллиардеров.

Adani Group включает компании, работающие с морскими грузоперевозками, торговлей, сельским хозяйством, добычей полезных ископаемых и другими направлениями. 

С начала года акции группы компаний выросли минимум на 50%. При этом у Adani Total Gas ценные бумаги стали дороже на 97%, а у Adani Enterprises — на 90%. В прошлом году акции Adani Green Energy, подразделения по производству энергии из возобновляемых источников, поднялись в цене примерно на 500%.

В итоге Гаутама Адани увеличивает свое состояние куда более стремительно, чем Джефф Безос и Илон Маск. Главы Amazon и Tesla в этом году то теряли огромные деньги, то снова наращивали свой капитал и уже несколько раз сменяли друг друга на месте богатейшего человека планеты.

В этом году на руку индийскому миллиардеру сыграл ажиотаж инвесторов вокруг его конгломерата по строительству электростанций и портов. Кроме того, группа компаний заявила о своем интересе к сфере высоких технологий. В феврале Adani Enterprises подписала пакт об увеличении в Индии мощности центров обработки данных на 1 гигаватт.
Источник: officelife
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра дзяржаўнае двухмоўе.
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]