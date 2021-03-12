В Минфине заговорили о новом повышении налогов

Дмитрий Кийко в интервью изданию "Рэспублика" Первый заместитель министра финансовв интервью изданию "Рэспублика" заявил , что ещё одно повышение налогов в Беларуси вполне возможно.





«Что касается вопроса о повышении ставок налогов, в первую очередь косвенных – НДС и акцизов, он может быть рассмотрен в случае недостаточности мер бюджетной консолидации», — заявил Дмитрий Кийко.





Что такое бюджетная консолидация?





Понятие бюджетная консолидация возникло при обсуждении проблем последнего глобального экономического кризиса 2008 – 2010 гг. странами «большой двадцатки» (G20). Там так назвали процесс сокращения бюджетного дефицита, наращенного в период кризиса. Имеется в виду проведение консолидации как за счет увеличения доходов, так и за счет сокращения расходов.





По словам замминистра, на такой шаг власти пойдут только после анализа последствий и ситуации в экономике.





Дмитрий Кийко не забыл и про малый бизнес, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. По его словам, уже есть в планах министерства «изменение подходов» в налогообложении таких видов бизнеса с целью «повышения уровня их участия в формировании бюджета».





По словам замминистра финансов, его ведомство планирует установить «четкую градацию» категорий среднего и малого бизнеса. И установление налогового режима для них, когда сумма налоговых изъятий будет «соразмерна получаемым доходам».





Все это Дмитрий Кийко объясняет в том числе и борьбой с «оптимизацией налогов», в которой якобы участвуют белорусские индивидуальные предприниматели.





Ранее в сеть попало письмо КГК, в котором было предложено повысить налоги для индивидуальных предпринимателей и усилить ответственность за нарушения.