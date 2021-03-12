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Денег нет, но вы держитесь: власти подредактировали план развития проблемных регионов

Совмин принял новую редакцию постановления о проблемных территориях, так называемых «отстающих по уровню социально-экономического развития».

В новой редакции их название упростили до «отдельные регионы».

По данным правительства, в таких районах на 1 января 2020 года проживало 626,1 тыс. человек (6,7% от населения страны). Занятых в экономике там было 237,9 тыс. 

Годом ранее население «отдельных регионов» было существенно меньше — 595,5 тыс. человек. Занятых в экономике было немного больше — 242,3 тыс.

В старой редакции постановления говорится, что на 2019−2025 годы в этих регионах планировали 53 инвестпроекта (создание новых предприятий) на сумму более 8,5 млрд рублей. Это около 6 тыс. рабочих мест. 

Сейчас написано, что в 2021–2025 годах будет лишь 28 таких инвестпроектов, а общая сумма резко сокращена до 617 млн рублей. 

Запланировано создание около 780 рабочих мест, что примерно в 7 раз меньше старой цели.
Источник: officelife
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