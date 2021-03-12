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Почти четверть белорусов не может отложить и 100 BYN на черный день

Власти опросили население о материальных лишениях, которые они испытывают. Без малого 40% домашних хозяйств признались, что у них есть проблемы.

Раз в году чиновники подбивают итоги обследования о материальных депривациях. Материальные депривации в Беларуси — это вызванные недостатком денежных средств лишения, наличие которых приводит домашние хозяйства к исключению из принятого в стране образа жизни, пишет banki24.by

По белорусской методике есть 14 материальных деприваций. Критерий отбора — признание лишений признаком малообеспеченности не менее 85% респондентов, которые приняли участие в обследовании по уровню жизни. 

Обследование по уровню жизни организуют каждый квартал, однако данные по материальным лишениям раскрывают раз в году. Обследование имеет выборочный характер, но участники подбираются так, чтобы представлять все население по данным переписи. Тем самым минимизируются возможные ошибки и результаты можно смело переносить с выборки на всех белорусов. 

Структурная единица обследования — домашнее хозяйство. Это человек или группа людей, которые совместно проживают, обеспечивают себя всем необходимым для жизни, а также полностью или частично объединяют и расходуют свои средства. В бытовом понимании ближайший аналог домашнего хозяйства — это семья. 

Единственное серьезное различие состоит в том, что семьей не называют одиноко живущего человека. 

По итогам 2020-го 60,2% домашних хозяйств рассказали властям, что не испытывают никаких лишений. Соответственно, 39,8% домохозяйств белорусов имели те или иные материальные депривации. 

Среди сельчан в материальных лишениях призналось абсолютное большинство — 51,3% домашних хозяйств. Среди горожан таких насчитали 35,4%.

Неважно оценили свое материальное положение белорусские пенсионеры. Около 51,5% сказали, что у них есть материальные депривации. 

Среди материальных деприваций домашних хозяйств Беларуси можно выделить самые распространенные. В 2020 году это были недостаток денег на замену негодной мебели и недостаток денег на оплату непредвиденных расходов в 100 BYN. 

В первой депривации признались 28,9% домашних хозяйств, во второй — 23%. 

Распространенность лишений сильно различается по типу населенного пункта. Если в городах и поселках не могли заменить негодную обувь 25,1%, то на селе — аж 38,7%. Аналогично в отсутствии 100 BYN на черный день сообщили 20,1% горожан и 30,3% сельчан.
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