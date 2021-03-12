Об этом рассказал Myfin.by старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский.





Что произошло?

Беларусь внесли в список преддефолтных стран. Так как власти набрали слишком много долгов, наша страна оказалась, по мнению аналитиков Tellimer и JPMorgan среди стран с угрозой близкого дефолта.





Myfin.by спросил у Льва Львовского, – что означает соседство с такими «процветающими» странами, как Ямайка, Тунис, Эквадор, Шри-Ланка, Эфиопия, Лаос…





Не только на цифры глядя

– Скорее всего, при составлении этого рейтинга дефолтных стран, брались в расчет не данные бухгалтерских книг, а мнения экспертов, которые опираются не только на голые цифры.





Потому что если смотреть только на них, то речь о дефолте в 2021 году у Беларуси не идет.





Ведь даже если представить, что не будет никаких новых валютных поступлений, то ЗВР с лихвой хватит, чтобы в этом году погасить обязательства, которые составляют более $3 млрд в сумме. А объем ЗВР в 2,5 раза больше и составляет более $7 млрд.





Предположу, что на выводы экспертов (и резкое изменение в рейтинге позиций Беларуси) оказала влияние новая расстановка: если ранее предполагалось, что Россия всегда придет на помощь белорусским властям, то теперь аналитики уже не уверены в том, что в случае обострения финансовых проблем у белорусских властей Россия поможет, всенепременно покроет любую недостачу, перекредитует и уведет от дефолта.





Именно с этим может быть связано изменение мнения экспертов, и резкое падение Беларуси в рейтинге, а не с тем, что за год ликвидная часть ЗВР серьезно «усохла», или же вакцинация в стране не имеет должного размаха.





К тому же, наш долг (если сравнивать с другими странами) в процентах от ВВП невелик. Но дело в том, что он очень дорогой.





Именно по последней метрике мы находимся в худшем положении. Ведь у США действительно громадный госдолг, но все готовы с радостью дать им денег под едва ли не нулевую ставку. А белорусским властям готовы давать: только в валюте, и только под высокие проценты.





Так, в 2021 году белорусские власти должны выплатить $1,9 млрд собственно долгов и $1,1 млрд долларов – проценты по их обслуживанию





Проблемы игнорируются

Могли эксперты опираться еще и на то, что западные страны ввели санкции против белорусских властей?





– Могли. Но скорее они брали в расчет то, что в стране правовой дефолт, белорусская экономика сейчас находится в кризисной фазе, при этом правительство этот кризис игнорирует, а иногда противоречит само себе.





Так как Роман Головченко порой выступает с тезисами, что нужно реформировать экономику, что в ней есть проблемы и их нужно решать, а на следующий день может заявить о том, что все хорошо.





С такими же заявлениями (о том, что проблем нет и все хорошо) выступает и Александр Лукашенко, но затем предпринимает шаги, которые только ухудшают экономическое положение.





А так как, во-первых, правительство продолжает игнорировать нарастающие проблемы, во-вторых, у экспертов пропала уверенность в том, что Россия поможет, и к этому добавилось то, что белорусские власти наглухо закрыли себе возможность кредитоваться на Западе, то аналитики и поместили нашу страну в список преддефолтных государств.





В последние годы белорусская экономика не растет, и валютные поступления не растут, мало того – есть большая вероятность, что они вовсе будут падать, власти постоянно берут новые кредиты, чтобы выплачивать старые – этакая долговая пирамида.





Россия денег не дала

В этом власти не видели проблемы – расплачиваться-то придется не им, а будущим поколениям белорусов…





– Да, в этом нет большой проблемы, пока белорусским властям готовы давать в долг. Но после начала политического кризиса источников финансирования стало меньше. Сейчас вариантов получить кредит в международных финансовых институтах нет никаких.





Не готовы давать в долг страны Европы и США, а некоторые вовсе избавляются от белорусских облигаций. К тому же по риторике белорусских властей по отношению к Западу (тем же заявлениям МИДа) понятно, что о попытках диалога речи не ведется, как и о диалоге с оппозицией.





В итоге единственным вариантом осталась Россия, но и здесь не все так однозначно.





В конце 2021 года она рефинансировала $1,5 млрд кредита, но недавняя попытка Лукашенко согласовать «переназначение» $3 млрд, выделенных на строительство АЭС, и взять их либо живыми деньгами, либо пустить на покупку товаров и вооружений провалилась.





Из слов Лукашенко и полного отсутствия комментариев Путина можно сделать вывод, что выделение $3 млрд не было согласовано. Ведь прошла уже не одна неделя с их сочинской встречи.





Что в итоге?

Чем грозит громкое заявление Reuters?





– Для обслуживания текущих долгов белорусским властям нужно их рефинансировать, а занимать практически не у кого, да и Россия не очень стремится это делать. Но в целом, нет причин полагать, что в 2021 году нас ожидает дефолт.





Само включение в число стран, находящихся в преддефолтном состоянии, мало чем грозит – кредитные рейтинги важны, когда госдолг открыто торгуется на рынках, когда есть частные и государственные инвесторы, вложившиеся в эти бумаги.





А так как никакая европейская страна и не думает давать в долг Беларуси, изменения нашего рейтинга ни на чем не скажется.





Россия дает больше «политические» кредиты, поэтому в Кремле не сильно смотрят на рейтинги. Они и так знали, что являются нашим последним кредитором, и наш долг и так станет дороже.





Да, отнесение к группе уязвимых стран, госдолг которых становится все более тяжелым, и исполнять обязательства по которому странам крайне сложно – сильный имиджевый удар, но он куда меньше нанесенного стране с августа 2020-го.