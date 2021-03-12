Эксперт рассказал, автомобили какого цвета продаются лучше всего

"По исследованиям, самые плохо продающиеся машины — это коричневые. Самые хорошо продающиеся — черные и серебристые. Черный оттеняет, на нем не видно различные геометрические особенности автомобиля, он скрывает рельефность машины", — пояснил он.

По его словам, автомобиль черного цвета необходимо надо мыть чаще, так как на нем хорошо видно грязь, однако такой оттенок - это классический цвет автомобиля.



