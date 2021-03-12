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Эксперт рассказал, автомобили какого цвета продаются лучше всего

Лучше всего на рынке продаются автомобили черного и серебристого цветов, об этом Ura.ru рассказал президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области и автоэксперт Кирилл Форманчук.

"По исследованиям, самые плохо продающиеся машины — это коричневые. Самые хорошо продающиеся — черные и серебристые. Черный оттеняет, на нем не видно различные геометрические особенности автомобиля, он скрывает рельефность машины", — пояснил он.
По его словам, автомобиль черного цвета необходимо надо мыть чаще, так как на нем хорошо видно грязь, однако такой оттенок - это классический цвет автомобиля.
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