







По статистике Белстата, продовольственные товары в феврале выросли в цене на 1,8%, непродовольственные — на 1,8%, а платные услуги — на 3,4%. В годовом выражении рост составил 9,4%, 7,8% и 9,2% соответственно, пишет vgr.by.





Как ранее поясняли в Нацбанке, ускорение роста цен во многом повышением НДС на многие продукты, прежде всего импортные, детские товары, лекарства и медизделия. В январе также подняли тарифы на многие ЖКУ, цены на сигареты, ставки акцизов на алкоголь, повысили стоимость автомобильного топлива.





Напомним, за прошлый год (декабрь к декабрю) годовая инфляция остановилась на отметке в 7,4%, хотя по планам Правительства этот показатель не должен был превысить 5%. На 2021 год по прогнозным планам годовая инфляция также не должна быть выше 5%.