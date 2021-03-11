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В феврале в Беларуси зафиксировали рекордную за 5 лет инфляцию — вот что подорожало больше всего

Согласно данным Белстата, в Беларуси в феврале цены на товары и платные услуги выросли на 1,9%. В последний раз подобная инфляция была выше в феврале 2016 года — 2,9%. При этом годовая инфляция в прошлом месяце дошла до 8,7%.



По статистике Белстата, продовольственные товары в феврале выросли в цене на 1,8%, непродовольственные — на 1,8%, а платные услуги — на 3,4%. В годовом выражении рост составил 9,4%, 7,8% и 9,2% соответственно, пишет vgr.by.

Как ранее поясняли в Нацбанке, ускорение роста цен во многом повышением НДС на многие продукты, прежде всего импортные, детские товары, лекарства и медизделия. В январе также подняли тарифы на многие ЖКУ, цены на сигареты, ставки акцизов на алкоголь, повысили стоимость автомобильного топлива.

Напомним, за прошлый год (декабрь к декабрю) годовая инфляция остановилась на отметке в 7,4%, хотя по планам Правительства этот показатель не должен был превысить 5%. На 2021 год по прогнозным планам годовая инфляция также не должна быть выше 5%.
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