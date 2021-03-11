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«Инвесторы совершенно не смотрят БТ, где им могли бы рассказать про экономические успехи властей»

Три из четырех датских инвестфонда избавились от гособлигаций Беларуси. Да и другие экономические новости вряд ли можно считать хорошими для режима.

Об истории с белорусскими гособлигациями и датскими инвестфондами рассказали сразу две крупные газеты Дании: Berlingske и Børsen. Среди датских фондов евробондами Беларуси, выпущенными летом 2020 года, обладали четыре компании: Nordea, BankInvest, Jyske Invest и Sparinvest, пишет Салідарнасць. Три последних от белорусских облигаций отказались. Такие первые результаты кампании НАУ по работе с инвестфондами, которые купили гособлигации Беларуси перед выборами-2020.

Впрочем, это не единственная новость, которая должна заставить задуматься. Эксперты отмечают, что дела в белорусское экономике не самые радужные по многим позициям.

— Солидные, умные люди из агентства Рейтер тоже считают, что хрупкая белорусская экономика приблизилась к дефолту, — пишет Телеграм-канал Письма к дочери. — Конечно, если брать соотношение выплат по долгам и размер, скажем, золотовалютных резервов вместе с подушкой безопасности Минфина, то дефолт вроде как не близко. Но я так понимаю, что эти солидные люди учитывали не только размер резервов. Я думаю, они брали в расчет и другие факторы.

Например, тот факт, что правительству приходится брать на себя не только свои собственные долги, но и долги предприятий. А еще общее состояние экономики, когда прибыли заводов падают, убытки, наоборот растут, и денег в бюджет прилетает все меньше. Не забыли, наверное, и начавшийся исход частного бизнеса, и всеобщее ожидание девальвации белорусского рубля. А, может, учли даже некоторое своеобразие экономической политики белорусских властей.

Вот за февраль инфляция в годовом выражении ускорилась сразу до 8,7 процента. То есть, темп прироста был в два раза выше, чем за месяц до этого. Конечно, основная заслуга принадлежит ЖКХ, но и все остальное правительство тоже постаралось. Заморозили они цены на некоторые продукты, вот продукты превентивно и подорожали в феврале на 7,8 процента.

А все это вместе очень нехорошо сказывается на настроениях держателей белорусских долговых облигаций. Потому что по какому-то непонятному для меня роковому стечению обстоятельств, все эти инвесторы совершенно не смотрят белорусский телевизор, где им могли бы рассказать про экономические успехи властей. И если датские фонды избавились от белорусских евробондов по соображениям морально-этического характера, то другие могут последовать по их пути уже по вполне прагматичным соображениям. А закончиться все это может даже досрочным предъявлением бондов к погашению. Ну, когда владельцы решат, что лучше уж потерять проценты, но получить хоть что-нибудь.

Финансовый рынок, он же работает по принципу сказки. Я не имею в виду, чем дальше – тем страшнее (хотя для белорусского финансового рынка это тоже актуально). Я имею в виду, что вера на этот рынок влияет не меньше, чем структура платежного баланса. Если люди во что-то верят, то оно обязательно случится. Вот поверят кредиторы в неизбежность белорусского дефолта – и никуда от него не денешься. Поверит народ в девальвацию рубля и скорое падение банков – никто эти банки не спасет.
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