Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY





Речь идет про тех работников, которые заняты на подземных работах, на строительстве шахт и рудников, но которые из-за изменений по стажу не могут получить профессиональную пенсию, пишет TUT.BY, а только выйти на досрочную пенсию.





Справка FINANCE.TUT.BY. С 1 января 2009 года в Беларуси ввели систему профессионального пенсионного страхования для тех, кто работает в особых условиях труда. Его смысл в том, что наниматель переводит на пенсионный счет работника специальные взносы. Причем речь идет про взносы, которые идут в дополнение к обязательным взносам в Фонд соцзащиты, которые составляют 34% зарплатного фонда (из них 28% идет на пенсионное обеспечение, 6% — на соцстрахование). Еще 1% на пенсионное обеспечение из своих зарплат отчисляют работники. Именно от этих дополнительных отчислений зависит размер досрочной пенсии работников, которые трудятся в особых условиях труда.





Речь идет про профессиональную накопительную пенсию.





В пресс-службе уточняют, что работникам, у которых стаж работы в особых условиях труда на 1 января 2009 года составил меньше половины требуемого для назначения пенсии, также предоставлено право выбора способа компенсации за работу с особыми условиями труда — формирование профессиональной пенсии или ежемесячная доплата к зарплате в размере не менее суммы взноса на профессиональное пенсионное страхование.





Те, у кого такой стаж составил половину (и более) требуемого для назначения пенсии, не могут претендовать на такую доплату, они могут обратиться за назначением досрочной пенсии по возрасту.





«Указ позволяет выплачивать по заявлениям работников ОАО „Беларуськалий“, занятых на подземных работах, на строительстве шахт и рудников (по списку работ и профессий), имеющих право на досрочную пенсию, компенсацию за работу в особых условиях труда вместо формирования профессиональной пенсии», — уточняют в пресс-службе.





Проще говоря, работникам, которые заняты на подземных работах, на строительстве шахт и рудников, но которые из-за изменений по стажу не могут получить профессиональную пенсию, а только выйти на досрочную пенсию, будут ежемесячно доплачивать. Причем эта сумма должна быть не меньше суммы взносов, которые уплачивает работодатель на профессиональное пенсионное страхование. Эту доплату работники смогут копить на прибавку к пенсии, которую получат при досрочном выходе на заслуженный отдых.



