Четыре кризиса нависли над белорусской экономикой

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– Недавно в прессе прозвучали данные об уменьшении средней зарплаты в Беларуси за январь по сравнению с предыдущим месяцем на 120 рублей. Это обычное для начала года явление или это предвестник какой-то стратегической тенденции?





– Пока это традиционный январский эффект. В декабре все выписывают годовые премии, используют фонды и так далее, поэтому в январе зарплата обычно меньше, это повторяется каждый год.





– На 2021 год правительство вновь определило какие-то фантастические, по мнению независимых экономистов, плановые показатели. Стоит отметить, что последние годы они никогда не выполнялись. Есть ли какие-то экономические основания для тех оптимистичных прогнозов, которые правительство определило на 2021 год?





– По формальным цифрам, Беларусь прошла ковидный 2020-й год лучше других стран. Это было сделано за счет того, что жизни белорусов были поставлены под риск — не предпринимали карантинных мер.





Но, тем не менее, экономические проблемы весь год нарастали и перебрасывались из реального сектора в финансовый. Предприятия работали на склад, зарплаты выплачивались, и это увеличивало кредитную нагрузку на предприятия, их финансовое положение сильно ухудшилось. То есть мы просто откладываем проблемы на будущее. И в будущем — завтра, через месяц или через год — это все аукнется.





Относительно приемлемые показатели 2020 года были обеспечены новыми зарубежными кредитами.





Поэтому ответ на то, что будет в 2021 году, состоит из двух вещей. Первое – разразится ли один из тех кризисов, что нависают сейчас над белорусской экономикой. И второе – дадут ли властям новые кредиты. Ведь планы правительства выглядят не очень реалистично. Но если Россия даст 3 миллиарда долларов – а это 5 процентов нашего ВВП – то можно будет показать и рост ВВП. То есть перевести проблемы еще на дальнейшее будущее.





– В 2020 году белорусские предприятия производили продукцию, большая часть которой не продается на складах. Как этот груз может разойтись, почему власти надеются, что все его продадут?





– В конце 2020 года власти начали процесс, который некоторые назвали «жонглированием тракторами». То есть продукция куда-то перемещается, иногда ее вынуждены закупать местные органы власти. Белорусские предприятия и так были не в лучшей форме, имели кредиты, взятые во время «модернизации» – сейчас заканчивается срок их погашения. А доходов нет, выплачивать не из чего. Поэтому мы видим новые и старые уловки — иногда власть заставляет банки списывать некоторые кредиты, часть долгов переписывается на государство, на Минфин. Из нового – это когда компании выпускают свои акции, которые ничего не стоят, и расплачиваются с кредиторами этими акциями. На балансе это выглядит как «выплата», но на самом деле это запись мусорного актива на баланс финансового посредника.





– При этом Лукашенко за последние месяцы несколько раз выдвигал обвинения на частный бизнес. Хотя именно негосударственные предприятия наполняют бюджет, а государственные — забирают оттуда. С учетом закрытия некоторых бизнесов после забастовки в сентябре, с учетом эмиграции предпринимателей и ИТшников, репрессий — какие сейчас условия для негосударственной экономики?





– Лукашенко, действительно, постоянно находит себе новые объекты для критики – «частники», представители торговых сетей, которые якобы не берут белорусские товары на реализацию, «спекулянты». Это все увеличивает разнообразные риски для бизнеса. Предпринимательская деятельность всегда связана с определенным материальным риском. И если он закупил товар за границей, а этот товар попал в перечень товаров, на который ограничены цены — то может получиться, что уже просто невыгодно его продавать, придется продавать «в минус». Если будет расти курс рубля, а у вас зафиксированная рублевая цена — тоже самое. То есть нет никаких зафиксированных правил игры.





Предприятие может в кризисное время «перекредитоваться» — берете короткий кредит, раздаете долги и продолжаете успешную деятельность. Сейчас это тоже фактически невозможно, кредит получить невозможно, так как Нацбанк сдерживает рублевую ликвидность.





Нацбанк это делает, чтобы сдерживать валютный курс. После событий в августе и юридические, и физические лица побежали закупать доллары на свои рубли. Чтобы держать курс, Нацбанк сливал на рынок золотовалютные резервы. Но они не бесконечны, они рекордно снизились за 2020 год. Поэтому Нацбанк решил, что для поддержания курса рубля нужно просто ограничить количество денег на рынке, не увеличивать кредитные деньги. Надо заметить, что у многих государственных предприятий долги в валюте. И если курс рубля пойдет вверх, они не сумеют расплачиваться за свои валютные кредиты.





– Известно, что сейчас в экономическом руководстве идет борьба между сторонниками двух подходов: либо нынешний курс Нацбанка, либо – напечатать деньги, за счет девальвации решить вопросы государственной экономики. Какой подход победит?





– 12 марта должно состояться заседание правления Нацбанка, после которого многое станет понятно. Председатель Нацбанка Каллаур выступает за то, чтобы не печатать деньги и сдерживать инфляцию. Другая группа товарищей выступает за то, чтобы деньги напечатать. Кто из них победит – это вопрос политический, не экономический.





– Вы вспомнили несколько серьезных кризисов, которые нависли над белорусской экономикой. Что это за кризисы и какой из них наиболее вероятно может произойти?





– Один из самых горячих и актуальных — это кризис неплатежей. В цепи платежей у какого-то предприятия всегда могут возникнуть проблемы. В обычной ситуации оно просто перекредитуется и продолжит свою деятельность. Но сейчас, когда кредит получить фактически невозможно — разваливается вся цепочка.





Второй – это банковский кризис. Насколько наши банки могут совладать тем проблемам, которые подбрасывает правительство. Они должны уменьшать кредитные портфолио, снизились депозиты. Эти банки заставляют списывать часть долгов предприятий либо записывать на свои активы мусорные бумаги, которые называются «акции» этих предприятий.





Третье – это возможность валютного кризиса. Если победят сторонники печати денег, то эти рубли выльются на рынок, и люди побегут покупать на них доллары.





К традиционным угрозам, кстати, добавился и возможный продовольственный кризис, когда решения о сдерживании цен не будут отменены.





Если же Беларуси удастся пройти мимо всех этих кризисов, то нас ждет мягкая вялая стагнация. Будет просто медленное сжатие экономики в результате неблагоприятной конъюнктуры, отсутствия инвестиций.