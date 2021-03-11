+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Состояние Уоррена Баффетта превысило $100 млрд

Состояние американского инвестора Уоррена Баффетта достигло $100,4 млрд, что позволило ему стать шестым бизнесменом с состоянием более $100 млрд. Об этом пишет Bloomberg.

Уоррен Баффет (Фото - EPA)

Состояние Баффета улучшилось благодаря взлету акций его финансового холдинга Berkshire Hathaway, пишет liga.net.

Бизнесмен в последние годы сдал позиции на фоне роста котировок акций технологических компаний, в которые он инвестирует крайне редко.

Тем не менее 10 марта его состояние подскочило до $100,4 млрд. Таким образом, он стал шестым в списке людей, чье состояние, согласно индексу Bloomberg, превышает $100 млрд. Среди других участников рейтинга — основатель Amazon Джефф Безос, глава Tesla Илон Маск основатель Microsoft Билл Гейтс, основатель Facebook Марк Цукерберг и Бернар Арно – президент Louis Vuitton Moet Hennessy.

Котировки Berkshire Hathaway продемонстрировали потенциал роста в 2021 году. Акции класса A выросли на 15%, сильно опередив индекс S&P 500 (+3,8%). Этому способствует, в частности, решение инвестора потратить рекордные средства на обратный выкуп акций Berkshire Hathaway, тогда как раньше Баффетт предпочитал использовать наличные на счетах ($138 млрд) для покупки активов других компаний, объясняет Bloomberg.

- В январе 2020 года компания Баффета решила продать медиа империю BH Media Group за $140 млн.
- В феврале 2021 года холдинговая компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта в III квартале 2020 года купила акции трех компаний на $13,2 млрд.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра дзяржаўнае двухмоўе.
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]