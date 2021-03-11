



Накануне стало известно, что компания приостановила с 11 марта продажи одной из самых продаваемых моделей в своей линейке — Rapid.





Как сообщает Госстандарт, сейчас контрольно-надзорные мероприятия в отношении ООО «ФелОкт-сервис» (дистрибьютор торговой марки Skoda) осуществляются инспекцией Госстандарта по Минской области и г. Минску.





В результате их проведения якобы был установлен ряд несоответствий в отношении модели ŠKODA RAPID. Претензии у контролеров возникли к документу об оценке соответствия (ОТТС) требованиям обязательного технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».





В частности, там указывалось, что данное транспортное средство испытывалось с системой вспомогательного торможения (BAS).





— В действительности же автомобиль реализуется без нее. Кроме того, на транспортном средстве были установлены фары дневного света, отличные от указанных в ОТТС. Расхождения выявлены и в сведениях о количестве дверей, экологическом классе, других показателях, — объясняют в Госстандарте.





С учетом этого инспекцией Госстандарта по Минской области и г. Минску применены в отношении модели ŠKODA RAPID ограничительные меры до проведения корректирующих мероприятий по устранению выявленных несоответствий, о чем дистрибьютор торговой марки Skoda и был проинформирован.





Поскольку сертификацией и выдачей одобрения занимается Росстандарт, то сейчас белорусский импортер направил информацию туда.





Напомним, в январе автомобильный производитель Skoda, который является официальным главным спонсором чемпионатов мира, отказался спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он пройдет в Беларуси.



