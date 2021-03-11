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Не досчитались дверей: Госстандарт прокомментировал запрет на продажу Skoda Rapid

Госстандарт прокомментировал ситуацию с белорусским импортером Skoda.


Накануне стало известно, что компания приостановила с 11 марта продажи одной из самых продаваемых моделей в своей линейке — Rapid.

Как сообщает Госстандарт, сейчас контрольно-надзорные мероприятия в отношении ООО «ФелОкт-сервис» (дистрибьютор торговой марки Skoda) осуществляются инспекцией Госстандарта по Минской области и г. Минску.

В результате их проведения якобы был установлен ряд несоответствий в отношении модели ŠKODA RAPID. Претензии у контролеров возникли к документу об оценке соответствия (ОТТС) требованиям обязательного технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

В частности, там указывалось, что данное транспортное средство испытывалось с системой вспомогательного торможения (BAS).

— В действительности же автомобиль реализуется без нее. Кроме того, на транспортном средстве были установлены фары дневного света, отличные от указанных в ОТТС. Расхождения выявлены и в сведениях о количестве дверей, экологическом классе, других показателях, — объясняют в Госстандарте.

С учетом этого инспекцией Госстандарта по Минской области и г. Минску применены в отношении модели ŠKODA RAPID ограничительные меры до проведения корректирующих мероприятий по устранению выявленных несоответствий, о чем дистрибьютор торговой марки Skoda и был проинформирован.

Поскольку сертификацией и выдачей одобрения занимается Росстандарт, то сейчас белорусский импортер направил информацию туда.

Напомним, в январе автомобильный производитель Skoda, который является официальным главным спонсором чемпионатов мира, отказался спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он пройдет в Беларуси.
Источник: tut.by
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