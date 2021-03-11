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Беларуские рубли по-прежнему не популярны у фальшивомонетчиков

Нацбанк опубликовал отчет о поддельных деньгах за девять месяцев 2020 года.

Выяснилось, что в прошлом году впервые были выявлены фальшивые банкноты номиналом в 200 рублей, а всего за три квартала банкирам попались 429 купюр-подделок и одна фальшивая монета.

На основании данных Нацбанка officelife составил рейтинг дензнаков, которые наиболее популярны у фальшивомонетчиков.

1. $100 — 187 подделок (здесь и далее — за девять месяцев 2020 года),

2. 5 тыс. российских рублей — 137 подделок,

3. 1 тыс. российских рублей — 17,

4. €500 — 15,

5. $50 — 14.
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