Беларуские рубли по-прежнему не популярны у фальшивомонетчиков

Выяснилось, что в прошлом году впервые были выявлены фальшивые банкноты номиналом в 200 рублей, а всего за три квартала банкирам попались 429 купюр-подделок и одна фальшивая монета.





На основании данных Нацбанка officelife составил рейтинг дензнаков, которые наиболее популярны у фальшивомонетчиков.





1. $100 — 187 подделок (здесь и далее — за девять месяцев 2020 года),





2. 5 тыс. российских рублей — 137 подделок,





3. 1 тыс. российских рублей — 17,





4. €500 — 15,





5. $50 — 14.