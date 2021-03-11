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Замминистра финансов: Малый бизнес платит слишком мало налогов

То же касается и индивидуальных предпринимателей.


Первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко дал интервью газете «Рэспубліка». В нем он рассказал, сколько налогов заплатили малый бизнес и ИП в 2020 году: 
 
– По итогам 2020 года доля численности субъектов малого предпринимательства в общей численности субъектов хозяйствования составила 83 процента, а доля налоговых платежей от них в общей сумме поступлений сложилась на уровне 29,1 процента. Аналогичные показатели по категории индивидуальных предпринимателей составили 60,2 и 2,4 процента соответственно. 

При этом более 46 тысяч самозанятых граждан уплатили в бюджет 6,8 млн рублей, или менее 0,025 процента в общей сумме поступлений, контролируемых налоговыми органами. Приведенные данные свидетельствуют о достаточно низком участии малого бизнеса в формировании источников финансирования государственных расходов. 
 
Что хотят сделать власти по этому поводу? В Министерстве финансов рассматривают возможность введения четкой градации категорий малого и среднего предпринимательства: 
 
– Для минимизации этой практики будет рассмотрен вариант четкой градации категорий малого и среднего предпринимательства и установления для них простого налогового режима, при котором сумма налоговых изъятий будет соразмерна получаемым доходам.
Источник: blizko.by
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