Замминистра финансов: Малый бизнес платит слишком мало налогов
То же касается и индивидуальных предпринимателей.
Первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко дал интервью газете «Рэспубліка». В нем он рассказал, сколько налогов заплатили малый бизнес и ИП в 2020 году:
– По итогам 2020 года доля численности субъектов малого предпринимательства в общей численности субъектов хозяйствования составила 83 процента, а доля налоговых платежей от них в общей сумме поступлений сложилась на уровне 29,1 процента. Аналогичные показатели по категории индивидуальных предпринимателей составили 60,2 и 2,4 процента соответственно.
При этом более 46 тысяч самозанятых граждан уплатили в бюджет 6,8 млн рублей, или менее 0,025 процента в общей сумме поступлений, контролируемых налоговыми органами. Приведенные данные свидетельствуют о достаточно низком участии малого бизнеса в формировании источников финансирования государственных расходов.
Что хотят сделать власти по этому поводу? В Министерстве финансов рассматривают возможность введения четкой градации категорий малого и среднего предпринимательства:
– Для минимизации этой практики будет рассмотрен вариант четкой градации категорий малого и среднего предпринимательства и установления для них простого налогового режима, при котором сумма налоговых изъятий будет соразмерна получаемым доходам.
Источник: blizko.by
16:40 11/03/2021
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