Блогер Сергей Петрухин вскрыл себе вены
Политзаключенный Сергей Петрухин вскрыл себе вены - из-за этого его отправили в карцер.
фото: Наша нива
Как сообщает его адвокат, причина попытки суицида - в ужасной антисанитарии и сокамерниках в камере, куда его перевели.
Сергея Петрухина содержат в тюрьме №4 Могилева. Он попал в карцер 27 февраля и пробудет там до 17 марта. Сейчас его состояние здоровья удовлетворительное.
Блогеру из Бреста грозит до 3 лет колонии. Его обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, оскорблении представителя власти, оскорблении судьи.
15:54 11/03/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение