Блогер Сергей Петрухин вскрыл себе вены

Как сообщает его адвокат, причина попытки суицида - в ужасной антисанитарии и сокамерниках в камере, куда его перевели.





Сергея Петрухина содержат в тюрьме №4 Могилева. Он попал в карцер 27 февраля и пробудет там до 17 марта. Сейчас его состояние здоровья удовлетворительное.





Блогеру из Бреста грозит до 3 лет колонии. Его обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, оскорблении представителя власти, оскорблении судьи.