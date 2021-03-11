Как пояснили в «Мостра-групп», сотрудничество прекратилось около двух месяцев назад, то есть в январе. Именно тогда Nivea отказалась спонсировать ЧМ-2021 по хоккею, если он пройдет в Минске.





Однако в «Мостра-групп» заверили, что прекращение работы с этим брендом не связано с ЧМ-2021.





Напомним, в январе 2021 года в Минск приезжал глава Международной федерации хоккея Рене Фазель. После этого визита окончательно было решено, что белорусская столица не будет площадкой для ЧМ-2021.





До принятия этого решения Skoda, Nivea, Tissot и Liqui Moly прямо заявили или косвенно дали понять, что не станут спонсировать турнир, если он пройдет в Минске.