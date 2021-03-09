+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Романчук: Беда стране, когда человек с ружьём становится бизнесменом

Экономист Ярослав Романчук - о том, как Лукашенко отблагодарил силовиков

Романчук: Беда стране, когда человек с ружьём становится бизнесменом
"Случилось страшное. В Беларуси люди с оружием получили право открыто, легально заниматься бизнесом, — пишет Ярослав Романчук. — Совмещать оказание услуг в сфере безопасности с деятельностью по получению прибыли. 

Указ президента № 85 от 9.03.2021г. позволяет вооруженным силам, транспортным войскам, органам государственной безопасности, Следственному комитету, органам пограничной службы зарабатывать деньги и оставлять их у себя на счетах от:

1) сдачи вторичных материальных ресурсов и драгоценных металлов.

2) средства, получаемые воинскими частями от приносящей доходы деятельности.

Кто останется на рынке вторичных ресурсов, в том числе металлолома, пластика, стекла и т. д., когда на него широким фронтом войдут генералы и полковники самых разных воинских и военизированных частей? 

Что будет на рынке недвижимости и земли, если на нём резко активизируются люди в фуражках, погонах и лампасах? Что будет с рынком золота, платины, алмазов, других драгоценностей, когда в нём командные высоты займут отставные генералы или действующие полковники/майоры?

После того как Лукашенко заявил, что в стране «иногда не до закона», можно ожидать чего угодно. Указ №85 необходимо рассматривать, с одной стороны, как благодарность главнокомандующего за ту роль, которые военные сыграли в событиях 2020 года. С другой стороны, это мощный авансовый «платёж» за то, что они будут делать в 2021-м и дальше.

У военных начальников, руководителей трёхбуквенных организаций появляется большой соблазн организовать коммерческие схемы на широкую ногу. Вполне легально. Интерпретировать цель указа «повышения эффективности использования внебюджетных средств» большого труда не составит, когда начальники с большими звёздами на погонах легко увидят свои общие групповые интересы. 

Дилемма, когда на одной чаще весов «обороноспособность», «безопасность в широком определении», «стабильность», «национальные интересы в широком определении», а на другой – «прибыль» своей военной части и себе лично, «выполнение любых приказов главнокомандующего», склонна изгонять из военных частей людей чести, совести и справедливости.

Беда стране, когда человек с ружьём становится бизнесменом. Беда Государству, когда органы и организации безопасности получают законное право зарабатывать себе деньги. Беда гражданскому бизнесу, когда среди его конкурентов появляются генералы/полковники или их родственники/друзья.

Вознаграждение военных, спецслужб, правоохранительных структур в целом должно быть предельно прозрачным, денежным и исключительно бюджетным. Для минимизации коррупции оно должно быть высоким – за качественные услуги. 

Когда ГАИшникам доплачивают пресловутым знаком ограничения скорости «40» (ставь, где хочешь), когда милиции устанавливают дополнительное вознаграждение в виде эксклюзивного права на оказание обязательных охранных услуг, когда военным позволяют продавать разные товары и «канализировать» доходы во имя «повышения эффективности использования внебюджетных средств» — страна уверенно идёт в разнос и становится лёгкой добычей тёмных сил. 

Лоббисты указа №85 наверняка считают, что повышение материального благополучия отдельно взятых генералов/полковников не противоречит цели этого документа.

Последствия реализации указа № 85 грозят деструктивным воздействием на Беларусь.

Во-первых, ослабнет система обеспечения национальной безопасности.

Во-вторых, увеличатся коррупционные риски.

В-третьих, ухудшится качество государственных услуг.

В-четвёртых, увеличатся риски дискриминации и нечестной конкуренции на рынке.

В-пятых, уменьшится число желающих быть предпринимателями.

В-шестых, ускорится процесс подготовки Беларуси к переходу от модели «Совок/Госплан» к модели современного номенклатурно-силового феодализма.

Указ № 85 не повысит профессионализм армии и спецслужб. Едва ли улучшатся условия службы/работы обыкновенных солдат и рядовых сотрудников. 

Нет оснований считать, что коммерческая деятельность военных организаций повысит к ним доверие населения. А вот стрельбу на улицах, захват бизнесов, ликвидацию конкурентов на разных сегментах рынка мы точно можем увидеть".
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра дзяржаўнае двухмоўе.
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]