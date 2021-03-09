Романчук: Беда стране, когда человек с ружьём становится бизнесменом

"Случилось страшное. В Беларуси люди с оружием получили право открыто, легально заниматься бизнесом, — пишет Ярослав Романчук. — Совмещать оказание услуг в сфере безопасности с деятельностью по получению прибыли.





Указ президента № 85 от 9.03.2021г. позволяет вооруженным силам, транспортным войскам, органам государственной безопасности, Следственному комитету, органам пограничной службы зарабатывать деньги и оставлять их у себя на счетах от:





1) сдачи вторичных материальных ресурсов и драгоценных металлов.





2) средства, получаемые воинскими частями от приносящей доходы деятельности.





Кто останется на рынке вторичных ресурсов, в том числе металлолома, пластика, стекла и т. д., когда на него широким фронтом войдут генералы и полковники самых разных воинских и военизированных частей?





Что будет на рынке недвижимости и земли, если на нём резко активизируются люди в фуражках, погонах и лампасах? Что будет с рынком золота, платины, алмазов, других драгоценностей, когда в нём командные высоты займут отставные генералы или действующие полковники/майоры?





После того как Лукашенко заявил, что в стране «иногда не до закона», можно ожидать чего угодно. Указ №85 необходимо рассматривать, с одной стороны, как благодарность главнокомандующего за ту роль, которые военные сыграли в событиях 2020 года. С другой стороны, это мощный авансовый «платёж» за то, что они будут делать в 2021-м и дальше.





У военных начальников, руководителей трёхбуквенных организаций появляется большой соблазн организовать коммерческие схемы на широкую ногу. Вполне легально. Интерпретировать цель указа «повышения эффективности использования внебюджетных средств» большого труда не составит, когда начальники с большими звёздами на погонах легко увидят свои общие групповые интересы.





Дилемма, когда на одной чаще весов «обороноспособность», «безопасность в широком определении», «стабильность», «национальные интересы в широком определении», а на другой – «прибыль» своей военной части и себе лично, «выполнение любых приказов главнокомандующего», склонна изгонять из военных частей людей чести, совести и справедливости.





Беда стране, когда человек с ружьём становится бизнесменом. Беда Государству, когда органы и организации безопасности получают законное право зарабатывать себе деньги. Беда гражданскому бизнесу, когда среди его конкурентов появляются генералы/полковники или их родственники/друзья.





Вознаграждение военных, спецслужб, правоохранительных структур в целом должно быть предельно прозрачным, денежным и исключительно бюджетным. Для минимизации коррупции оно должно быть высоким – за качественные услуги.





Когда ГАИшникам доплачивают пресловутым знаком ограничения скорости «40» (ставь, где хочешь), когда милиции устанавливают дополнительное вознаграждение в виде эксклюзивного права на оказание обязательных охранных услуг, когда военным позволяют продавать разные товары и «канализировать» доходы во имя «повышения эффективности использования внебюджетных средств» — страна уверенно идёт в разнос и становится лёгкой добычей тёмных сил.





Лоббисты указа №85 наверняка считают, что повышение материального благополучия отдельно взятых генералов/полковников не противоречит цели этого документа.





Последствия реализации указа № 85 грозят деструктивным воздействием на Беларусь.





Во-первых, ослабнет система обеспечения национальной безопасности.





Во-вторых, увеличатся коррупционные риски.





В-третьих, ухудшится качество государственных услуг.





В-четвёртых, увеличатся риски дискриминации и нечестной конкуренции на рынке.





В-пятых, уменьшится число желающих быть предпринимателями.





В-шестых, ускорится процесс подготовки Беларуси к переходу от модели «Совок/Госплан» к модели современного номенклатурно-силового феодализма.





Указ № 85 не повысит профессионализм армии и спецслужб. Едва ли улучшатся условия службы/работы обыкновенных солдат и рядовых сотрудников.





Нет оснований считать, что коммерческая деятельность военных организаций повысит к ним доверие населения. А вот стрельбу на улицах, захват бизнесов, ликвидацию конкурентов на разных сегментах рынка мы точно можем увидеть".