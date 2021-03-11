



Управляющий компании «Appservice» Валерий Семилетов не поддержал волну критики в сторону МАРТ после предупреждения ЕЭК о необходимости исполнять правила ЕАЭС в сфере розничной торговли.





— Я не согласен ругать МАРТ в контексте ЕАЭС. Сам ЕАЭС сегодня работает «по понятиям». У нас до сих пор нет единого рынка энергоносителей. Они не хотят ни снижать стоимость для других государств, ни приводить свои внутренние цены к рыночным ставкам, не датируемым. Но если мы говорим о рыночном подходе, о свободной торговле, тогда мы говорим именно об этом, — настаивает топ-менеджер на Примусе.





Он считает, что сегодня в отношениях Беларуси и России над межгосударственной деятельностью преобладают интересы отдельных групп, не заинтересованных в развитии государственных институтов.





— Все эти истории, поездки, переговоры, какие-то высказывания и прочее — это внутренняя торговля, не направленная на аудиторию. Торговля даже не между Кремлем и Беларусью, а, я думаю, между конкретными персоналиями, лоббистскими группами.





Мы все время ищем смысл, предполагая, что это некая межгосударственная деятельность. Нет, это межклановая деятельность, между группами лоббистов, между отдельными политиками и личностями. Нет у нас государственников — ни в России, ни в Беларуси, к сожалению.





И когда мы пытаемся их логику положить на государственное строительство, происходит постоянная нестыковка, потому что никто из этих людей не занимается государственным строительством, — уверен Валерий Семилетов.