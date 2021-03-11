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Расследователи OCCRP утверждают: Олексин и Зайцев "отмыли" более 46 млн евро через литовские "фирмы-прокладки"

Расследователи OCCRP выяснили, что в 2013 году фирма Алексея Олексина зарегистрировала в один день сразу 2 компании: Paralama и Corami. Также в один день в 2015 году обе компании были ликвидированы.

Расследователи OCCRP утверждают: Олексин и Зайцев "отмыли" более 46 млн евро через литовские "фирмы-прокладки"
фото носит иллюстративный характер
У каждой из них было 2 совладельца: кипрская фирма и частные нидерландские фонды с созвучными названиями Stichting Paralama и Stichting Corami.

Примечательно, что обе компании официально торговали автомобильными запчастями, но самое главное, что у них не было ни одного сотрудника. 


Тем не менее за два года существования Paralama заработала 42,3 млн евро, а Corami — 4 млн евро. И обе компании были ликвидированы в один день в 2015 году, пишет @motolkohelp.


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