



Еще в августе 2019-го в правительстве Беларуси заявили, что займутся предприятиями, на которых средняя зарплата ниже 500 рублей. В ноябре этого же года чиновники прогнозировали, что к концу 2019-го таких организаций останется несколько десятков. А в 2020-м власти намеревались заняться предприятиями, в которых зарплаты ниже 600 рублей.





Сейчас в правительстве заявляют, что практически полностью решили задачу по снижению количества организаций с зарплатой менее 500 рублей. Другими словами, в стране почти не осталось организаций с зарплатами ниже этой суммы, пишет FINANCE.TUT.BY





«В прошлом году устойчиво повышалась заработная плата. Ее реальный рост по экономике в целом составил 108,2%, по бюджетной сфере — более 113%. Выполнен главный целевой ориентир — соотношение зарплаты бюджетников к средней по стране превысило 80% (во многом за счет надбавок медикам за борьбу с коронавирусом. — прим. ), — заявил накануне заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. — Практически полностью разрешили задачу по снижению количества организаций с зарплатой менее 500 рублей».





С теми организациями, где зарплаты недотягивают до «попиццот» рублей, обещают разобраться до конца марта.





«В то же время статистика за январь этого года свидетельствует, что еще довольно значительное число организаций находятся в пограничном состоянии и не имеют устойчивого превышения над заданным параметром. Поставленную задачу по таким организациям необходимо выполнить до конца I квартала», – цитирует портал.





FINANCE.TUT.BY отметил, что, когда речь идет про зарплаты в 500 рублей, нужно учитывать несколько нюансов.





«К примеру, когда чиновники в 2019 году взялись за организации с зарплатой до 400 рублей, то тогда в статистике учитывались не все из них. К примеру, не брали в расчет организации со средней численностью работающих за год меньше 16 человек всех форм собственности, а также малые организации без ведомственной подчиненности, некоммерческие организации — юрлица без ведомственной подчиненности со средней численностью за год 16−100 человек, общественные организации. Не исключено, что в ситуации с «попиццот» рублей похожая история», – предположил автор статьи.





И еще немаловажный момент: скорее всего, когда говорится про зарплаты в 500 рублей, то подразумеваются суммы до уплаты налогов. К тому же когда власти брались за организации с зарплатами до 400 рублей, то г орили про средние заработки. Вероятно, что и в случае с «попиццот» рублей такая же ситуация.







