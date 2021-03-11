Михаилом Грачевым. Myfin.by разбирается с движением на валютных рынках этой весной и дальше по году вместе с финансовым консультантом





«Не то чем кажется»: рынок внешний и внутренний

– Надо совершенно четко отдавать себе отчет в том, что белорусский внутренний валютный рынок и мировой валютный рынок живут по несколько разным законам. Наш внутренний рынок – это в определенной степени большой обменный пункт, в котором основную роль играют четыре субъекта: физические лица, юридические лица, коммерческие банки и Национальный банк, как источник валюты и истина в последней инстанции.





Нацбанк следит за колебаниями на валютном рынке и корректирует их с учетом собственных запасов.





Например, в феврале мы видели изменения золотовалютных резервов в сторону уменьшения. Национальный банк объяснил это тем, что производились выплаты по внешнему долгу, и это действительно было.





Потом отмечалось, что снизилась стоимость монетарного золота. Это тоже факт – золото подешевело в феврале и начале этой недели до непривычных нам 1680 долларов за унцию. И очередной факт – были относительно небольшие интервенции на внутреннем рынке. Ситуация сама по себе обыденная.





Другое дело, когда на рынке появляется избыток валюты, как было на протяжении 2019-2020 годов, когда физические лица в течении долгого времени, около 14 месяцев, выступали чистыми продавцами валюты.





Это предложение валюты абсорбировал Национальный банк, который пополнял таким образом свои резервы и создавал запас на будущее. Сейчас этот запас расходуется. Ничего удивительного здесь нет.





А вот для остальных участников, которые тоже формируют цену иностранных валют, прежде всего основной тройки (доллар, евро и российский рубль), ситуация на внутреннем валютном рынке не самая лучшая. В каком смысле? Доходы юридических лиц не растут, у физических лиц и подавно.





Коммерческие же банки занимаются обыденной практикой. Они покупают и продают валюту в зависимости от спроса, от конъюнктуры рынка.





Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже по факту служат индикатором того, что происходит на внутреннем валютном рынке.





Как меняется доллар и что будет к концу года?

В январе этого года рынок был достаточно стабилен. В феврале доллар немного вырос. А март показывает обратную динамику. Доллар сначала вырос, потом снизился. И вот к 9 марта рост доллара составил всего 0,11%, а с начала года – 1,15%.





С учетом того, что прошли два месяца, 1% – это достаточно терпимая цифра. Если ее в простой прогрессии «приложить» к этому году, то изменение доллара может составить около 7-10%. Как мы помним, в прошлом году доллар за год вырос в цене на 22%, но тому были свои причины. И будем надеяться, что в этом году повторения этой ситуации не будет.





«Здесь вам не там» и наоборот

А если говорить о внешнем рынке, будем ориентироваться на соотношение пары евро/ доллар, которое наиболее индикативно для нас, и на стоимость монетарного золота. Здесь прогнозы достаточно противоречивы.





С одной стороны, в субботу 6 марта сенат США утвердил очередную программу финансовой помощи в размере 1,9 трлн долларов. Далее эта программа должна пройти согласование в конгрессе и попасть на подпись президенту Байдену.





Вероятнее всего скоро программу утвердят. И те американцы, которые в конце года получили чек на финансовую помощь в размере 600 долларов, получат в ближайшее время чек на 1 400 долларов.





Это подталкивает некоторых экспертов к мысли о том, что доллар ждет обесценивание.





С другой стороны, есть мнение, что это подстегнет интерес к тому, чтобы эти средства выскочили на американском фондовом рынке и их можно было использовать для выкупа ценных бумаг. Чем все это закончится, пока совершенно непонятно.





Очевидно одно: в ближайшие две-три недели внешний валютный рынок займет выжидательную позицию. Будут смотреть на статистику, отчеты. Но в любом случае ближе к апрелю- маю могут произойти изменения в ту или другую сторону.









США выгоден дешевый доллар. А что там в зоне евро?

По большому счету американцы заинтересованы в том, чтобы доллар был достаточно дешевым. Это обеспечит поступления от экспорта в бюджет.





Бюджет Соединенных Штатов глубоко дефицитный и покрыть этот дефицит за счет дешевого доллара очень привлекательно.





Если говорить про евро, ситуация в самой еврозоне сейчас не самая лучшая. Евросоюз никак не может определиться по поводу вакцинации от коронавируса. У них эта программа буксует по непонятным причинам.





Восстановление экономики еврозоны идет медленнее, чем им хотелось бы. Они педалируют процесс к началу очередного летнего сезона, но случится ли это ускорение – время покажет. Пока что еврозона почему-то топчется на месте и пожинает плоды своей нерешительности.





Наш экспорт и ситуация в России

В итоге и наша белорусская экономика, поскольку она заточена на экспортные поставки, пока не имеет желаемого спроса на свою продукцию. Складские запасы превышают производство.





В Российской Федерации ситуация лучше чем в еврозоне. Россия уверенно вакцинируется и процесс набирает обороты. По статистике Минздрава России заболеваемость идет на спад. Это позволяет полагать, что Россия начнет выходить из карантинных мероприятий. Это должно положительно сказаться и на наших поставках в Российскую Федерацию.





Рубль и нефть

Решения, которые были приняты на прошлой неделе на саммите организации экспортеров нефти ОПЕК+, толкнули цены на нефть вверх. В моменте цена за баррель нефти доходила до 71 доллара, потом скорректировалась и теперь торгуется в районе 68-69 долларов за баррель. И высока вероятность, что она перескочит психологическую отметку в 70 долларов и закрепится там.





По мере того как экономика будет оживать, не исключено, что цена на энергоносители будет расти. Отсюда и поддержка российскому рублю, и достаточно заметный рост российской валюты на нашем внутреннем рынке.





Это мы видели на последних торгах. Рубль поднялся (на 9 марта) до отметки 3,51 белорусского рубля за 100 российских (прим. Myfin.by – по итогам торгов 10 марта курс российского рубля составил 3,5198).





Что в итоге?

Не исключено, что в ближайшее время на нашем внутреннем рынке российский рубль может продолжить расти до уровня 3,53 - 3,55 белорусского рубля за 100 российских.





Евро с большой долей вероятности будет находится в районе 3 белорусских рублей 10 копеек за 1 евро.





А доллар США будет по всей видимости «топтаться» вокруг 2 рублей 60 копеек. Пока что каких-либо резких изменений по курсу не должно быть.