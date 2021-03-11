Санкции ЕС: белорусские чиновники запутались в показаниях









"Если вдруг санкционная риторика перебросится где-то и на госсектор, то люди опасаются, что заказы пропадут. И это приведет к вынужденным незанятости и потере доходов. Пока таких примеров у нас нет", - заявил Крутой в среду на встрече с коллективом ОАО "Гомсельмаш".





Заместителя главы АП, который в 2019-2020 годах занимал пост первого вице-премьера, цитирует госагентство БелТА.





По словам Крутого, "все партнеры добросовестно выполняют свои обязательства, нет роста дебиторской задолженности по внешним рынкам - наоборот, по определенным странам дисциплина даже улучшилась". "Это говорит о том, что постпандемийный мир, постпандемийную экономику ждут очень большие трансформации", - считает он.





Замглавы администрации президента констатировал, что "людей интересуют стратегические перспективы развития отрасли (машиностроения - Прим./) на сложном информационном фоне, ведь ранее практически ежедневно поднимались темы санкций, остановок, неполной рабочей занятости, сокращений".





По его мнению, работникам "Гомсельмаша" не следует волноваться за будущее предприятия. "Безусловно, перспективы есть, предприятие устойчивое, обеспечено заказами, есть понятная инвестиционная программа. Поэтому люди могут не волноваться за будущее "Гомсельмаша", - подчеркнул он.





Как сообщалось, в прошлом году Евросоюз ввел три пакета санкций против Беларуси. В числе подпавших под санкции организаций - "Белтехэкспорт", OAO "МЗКТ" - Минский завод колёсных тягачей, Dana holdings и ООО "Синезис". Кроме того, в перечень вошли такие предприятия, как Главное хозяйственное управление управления делами президента Белоруссии, OAO "АГАТ-электромеханический завод", OAO "140 ремонтный завод".





24 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС рассматривает вопрос о введении дополнительных санкций против Беларуси. "Репрессии и усиливающееся преследование людей и гражданского общества властями продолжаются, мы рассматриваем введение дальнейших санкций", - сказал Боррель на пресс-конференции. "Мы готовы двигаться дальше в этом вопросе. И мы сделаем это", - добавил он.





Белорусские чиновники то заявляют, что санкции "больно ударили по трудящимся", то "не затронули".