+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Мелкая месть: в Беларуси приостановлены продажи самой популярной модели Škoda

Продажи самой популярной модели Škoda — Rapid — приостанавливаются с 11 марта, уведомление об этом появилось на сайте дилера.

Мелкая месть: в Беларуси приостановлены продажи самой популярной модели Škoda
Автоцентр Škoda в Минске / minsk.skoda-auto.by
 Это делается в связи с предписанием Госсстандарта, который заявил о "необходимости уточнения формулировок в ОТТС (Одобрении типа транспортного средства)", пишет Еврорадио.

Дилер также предупредил, что решения по уже заключенным договорам будут приниматься с каждым клиентом в индивидуальном порядке.

Стоит отметить, что бюджетная Škoda Rapid является самой популярной моделью этой автомобильной марки в Беларуси. В общем рейтинге продаж новых авто по итогам 2020 года она заняла седьмое место (после Lada Vesta, VW Polo, Geely Atlas, Kia Rio, Reno Logan и Geely Emgrand) . Дилер продал в минувшем году  2 069 Škoda Rapid.

Продажи легковых автомобилей в Беларуси в 2020 году / auto-baa.by

На протяжении почти 30 лет Škoda выступала генеральным спонсором Чемпионатов мира по хоккею. В частности, во время проведения турнира в Минске в  2014 году автопроизводитель передал Дирекции ЧМ по хоккею свой официальный автопарк из 46 автомобилей. На сайте дилера подчеркивается, что сотрудничество с Международной федерацией по хоккею по организации турниров является "наиболее длительным генеральным спонсорством в истории международных спортивных соревнований".

В этом году, когда стоял вопрос о проведении матчей Чемпионата мира по хоккею в Беларуси,  компания Škoda приняла официальное решение не спонсировать турнир, если он пройдет в Минске.

О таком же решении тогда заявили и ряд других спонсоров.  

В конечном итоге Международная федерация хоккея приняла решение провести все матчи ЧМ по хоккею 2021 года в Риге.


Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра дзяржаўнае двухмоўе.
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]