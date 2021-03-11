Общая сумма штрафов, оплаченных компанией за отказ фильтровать поисковую выдачу, достигла 5,2 млн рублей, пишет currenttime.tv





Первый штраф, по данным ведомства, составил 700 тысяч рублей по административному делу, возбужденному в 2019 году. В мае 2020 года было заведено дело о повтором совершении административного правонарушения, суд оштрафовал Google на 1,5 млн рублей.





Дальнейший мониторинг, как утверждает ведомство, выявил, что в поисковой выдаче остается порядка 30% ссылок на запрещенный в России контент, и это стало основанием для привлечения компании к ответственности. Решением суда Google оштрафовали на 3 млн рублей.





В 2019 году компания Google оплатила штраф в 500 тысяч рублей, наложенный на нее за отказ подключиться к реестру запрещенных сайтов и удалять из своей поисковой выдачи страницы, заблокированные в России.



