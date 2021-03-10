+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Только за февраль инфляция выросла почти на 2%

Индекс потребительских цен на товары и услуги в феврале текущего года по сравнению с январем составил 101,9%, сообщили в пресс-службе Национального статистического комитета Беларуси.

В сравнении с декабрем 2020 года данный показатель увеличился на 3,1%. В целом за прошедший год инфляция в Беларуси выросла на 7,4%.

"Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в феврале 2021 года по сравнению с январем 2021 года составил 101,1%, с декабрем 2020 года – 102%", – рассказали в Белстате.

Цены на продовольственные товары в среднем увеличились за отчетный период на 1,8%, в годовом выражении – на 8,7%.

Непродовольственные товары стали дороже в среднем на 1,1%. При этом по отношению к февралю 2020 года они подорожали на 9,4%.

Услуги в белорусской экономике за февраль стали выше в цене в среднем на 3,4%, а в годовом выражении – на 9,2%.
Источник: sputnik.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра дзяржаўнае двухмоўе.
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]