Об этом сообщает Народное антикризисное управление.

"Первые результаты кампании НАУ по работе с инвестфондами, которые купили гособлигации Беларуси перед выборами-2020.





Об истории с беларускими гособлигациями и датскими инвестфондами рассказали сразу две крупные газеты Дании: Berlingske и Børsen. Среди датских фондов евробондами Беларуси, выпущенными летом 2020 года, обладали четыре компании: Nordea, BankInvest, Jyske Invest и Sparinvest.





Что за фонды отказались от беларуских облигаций? Это BankInvest, Jyske Invest и Sparinvest.





«Перед выборами был некоторый оптимизм в отношении того, что выборы в Беларуси могут пройти справедливо, но все закончилось массовыми фальсификациями, а позже – насилием против несогласных с фальсификациями.





Вот почему сразу после выборов мы начали процесс продажи беларуских гособлигаций, который полностью закончился в октябре 2020 года», – рассказал Мадс Берендт Сондергаард, руководитель отдела ответственных инвестиций фонда BankInvest.





«Мы приняли это решение исходя из политической и экономической ситуации в Беларуси. Мы продали беларуские гособлигации на фоне напряженной политической ситуации в стране после выборов в августе 2020 года», – говорит Расмус Кристиан Могенсен, глава отдела инвестиционного контроля Jyske Invest. По его словам, компания продала беларуские гособлигации в начале 2021-го.





«В настоящее время у нас нет беларуских государственных облигаций. Мы начали процесс продажи портфеля евробондов Беларуси после выборов в августе-2020 и в прошлый четверг [материал опубликован 8 марта] мы завершили процесс. Мы это сделали, поскольку, по нашим оценкам, текущая ситуация в Беларуси не соответствует нашим принципам инвестирования», – объяснил решение о продаже облигаций Йорген Согаард-Андерсен, генеральный директор Sparinvest.





Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод похвалил инвестфонды, которые отказались от гособлигаций Беларуси:





– Совершенно очевидно, что своим решением не признавать победу Лукашенко на выборах я также посылаю политический сигнал, что Дания не хочет быть связана с преступлениями его режима. Я рад, что этот сигнал был услышан в ряде инвестиционных ассоциаций. Считаю, что мы должны приложить все усилия, чтобы предотвратить даже непреднамеренную поддержку преступлений режима Лукашенко.





Напомним, Народное антикризисное управление начало кампанию по работе с инвестфондами, которые перед выборами купили беларуские евробонды на 1,2 млрд $. В НАУ считают, что деньги с продажи гособлигаций пошли не на рефинансирование внешнего долга, как это было заявлено в проспекте эмиссии, а на репрессии против беларуского народа.





Реакция датских инвестфондов и официальных лиц – это первые результаты кампании в рамках плана «Беларуское освобождение. Весна-2021».



