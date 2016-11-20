АО "Петербургский нефтяной терминал" принял первую партию белорусских нефтепродуктов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.





Груз мазута объемом 3,6 тыс. тонн прибыл на ПНТ по железной дороге.





"По условиям договора гарантированный объем поставок нефтепродуктов на ПНТ в 2021 году составит 680 тыс. тонн мазута и 130 тыс. тонн смесевого масла",- сказали в пресс-службе.





"Перевалка нефтепродуктов - высококонкурентный рынок, на котором ценятся долгосрочные контракты. ПНТ, как сервисная компания, оказывает услуги всем поставщикам и грузоотправителям. Ранее у нашего терминала уже был опыт перевалки небольших партий нефтепродуктов из Беларуси", - привели в пресс-службе слова председателя совета директоров ПНТ Михаила Скигина.





Интересные факты о "Петербургском нефтяном терминале" приводит телеграм-канал Заправка





"Собственниками терминала являются сыновья Дмитрия Скигина (умер в 2003 году) и Сергей Васильев. Оба бизнесмена близки к президенту России Владимиру Путину ещё со времён его работы в мэрии Санкт-Петербурга.





По ходу, белорусским экспортерам будет очень проблематично «соскочить» с поставок нефтепродуктов на такой терминал"





А телеграм-канал Экономика по-беларуски приводит еще более интересные факты о владельцах терминала.



