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Белорусы в ходе опроса рассказали, что думают о начальстве. Спойлер: более 50% недовольны

По данным поисковой системы вакансий GorodRabot.by, 57 % белорусов видят в своих руководителях на работе только отрицательные черты, 43 % — ценят начальство за положительные качества. Результаты соответствующего опроса корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщила медиа-менеджер PR-агентства Pronline Ирина Киян.


Опрос проходил с 1 по 7 марта 2021 г. на сайте поисковой системы и в соцсетях. Участниками стали 1 780 жителей Беларуси.

Негативных отзывов о начальниках оказалось больше. Так, 57 % опрошенных видят в руководителях прежде всего отрицательные черты характера. При этом 25 % отмечают, что их начальник ни в чем не разбирается. Кроме того, 18 % жалуются на занудство, а 14 % недовольны агрессивным поведением руководителя по отношению к подчиненным.

Белорусы указывали и на позитивные моменты. Так, 43 % ценят своих начальников за положительные качества. 23 % опрошенных отмечают, что руководитель заботится о сотрудниках. 20 % заявили, что он отличный профессионал, умен и прекрасно разбирается в своем деле.
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