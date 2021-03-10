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Reuters: Беларусь на грани дефолта

Дальнейшее нахождение Лукашенко у власти неминуемо ведет к краху экономики, считают эксперты Reuters

Reuters: Беларусь на грани дефолта
Reuters опубликовал аналитический материал о росте госдолга разных стран мира. 

Например, долги Эфиопии ждет реструктуризация по программе G20 «Common Framework», но стране придется объявить дефолт. Беларусь находится приблизительно на таком же уровне.

Старший экономист Tellimer Патрик Карран выделил группу стран с уязвимой экономикой, чей госдолг растет и кому все сложнее делать выплаты по займам. В этот список попали Ямайка, Тунис, Эквадор, Лаос, Бахрейн, Шри-Ланка, Эфиопия, Оман и Беларусь.

Среди дополнительных факторов риска в упомянутых странах – низкие темпы вакцинации от COVID-19.

Аналитики констатируют, что результат политики Лукашенко – хрупкая экономика на грани дефолта. Дальнейшее нахождение нелегитимного главы государства у власти неминуемо ведет к краху экономики.
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