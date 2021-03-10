Это следует из данных Госрегистра недвижимого имущества Беларуси.





Осенью 2019 года сообщалось, что подконтрольная председателю белорусской федерации тенниса и бизнесмену Сергею Тетерину компания запланировала построить многофункциональный комплекс на месте автостоянки между республиканским центром олимпийской подготовки по теннису и проспектом Победителей.





Тогда же архитектурно-градостроительный совет при главном архитекторе Минска одобрил эскизный проект этого сооружения. Эта инициатива также была доложена Александру Лукашенко.





В итоге 26 февраля 2021 года Мингорисполком передал в аренду компании «БелГлобалГарант» два участка общей площадью около 2,6 гектара в указанном месте. Вот их примерные границы:





Целевое назначение земли — для строительства и обслуживания многофункционального комплекса. Срок аренды — до 31 декабря 2022 года. Плата за оба участка — 174,85 тысячи рублей в год. Сейчас тут ставят строительный забор.





Что хотели построить?

Ранее заявлялось, что в комплексе будет бассейн, медико-восстановительный центр, общепит и номера для расселения спортсменов, приезжающих играть в большой теннис, а также для детей, которые будут тренироваться рядом. Таким образом, при условии появления этого здания, в этом районе появится единый комплекс академии тенниса, ведь прямо за ним расположен республиканский центр подготовки по теннису.





В здании предполагалось также разместить офисные помещения. Площади для федерации тенниса планировали предоставить безвозмездно, остальные — сдавать в аренду. Отметим, что проект начали разрабатывать еще во времена, когда федерацию тенниса возглавлял Александр Шакутин.





Что за «БелГлобалГарант»?

Согласно выписке из Госрегистра юрлиц, компания «БелГлобалГарант» существует с конца 2013 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля кофе, чаем, какао и специями.





Компания на паритетной основе принадлежит Сергею Тетерину и его партнеру по бизнесу, а также члену правления Белорусской теннисной федерации Роману Бугайцу. Он же является директором «БелГлобалГаранта».





Есть ли в Минске похожие проекты?

В Минске существует похожая схема создания объектов. Раскладка такая: бизнесмену и главе какой-нибудь федерации дается участок, он там строит здание, в котором размещает не только федерацию или социальный объект, но и то, что позволит этому комплексу зарабатывать. Например, офисы, магазины и другое.





По похожей по смыслу схеме построили многофункциональный комплекс за кинотеатром «Победа». Его создавала компания, учрежденная структурой, связанной с бизнесменом Алексеем Савчуком и федерацией горнолыжного спорта.





Соответственно, в здании разместился как офис федерации, так и помещения коммерческого назначения.





Похожая философия и у строящегося многофункционального комплекса возле Дворца художественной гимнастики. Его возводит компания бизнесвумен и главы Белорусской ассоциации гимнастики Елены Скрипель. В комплексе будет офис ассоциации, а также расположатся другие офисные помещения, апартаменты и кафе.





Кто такой Сергей Тетерин?

Сергею Тетерину 60 лет. Родился в Минске. Профессионально занимался теннисом. В 1979 году стал бронзовым призером чемпионата СССР до 18 лет, а в 1980-м — чемпионом Европы в парном разряде среди молодежи. В 1990-е годы именно Тетерин приобщил к большому теннису Александра Лукашенко.





Позже Сергей Тетерин в числе прочего был замминистра спорта, помощником президента, директором спорткомплекса «Раубичи» и вице-президентом НОК. Но ближе к 2010-м стало известно и о его бизнесе.





Сейчас компании Тетерина занимаются дистрибуцией продуктов и алкоголя, реализацией спортивного питания, а также сдачей в аренду техники и помещений.





Структуры бизнесмена также поддерживают развитие тенниса, спонсируют соревнования и занимаются благотворительностью. А еще Тетерин является почетным консулом Грузии в нашей стране.





Сергея Тетерина называют близким к Александру Лукашенко человеком. Они были замечены не только на спортивных мероприятиях, но и на сельскохозяйственных работах. Как минимум Тетерин несколько раз косил траву вместе с Лукашенко, а также собирал с ним арбузы.





А недавно стало известно, что Сергей Тетерин обзавелся 29 гектарами земли для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства на малой родине Лукашенко.



