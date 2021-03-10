Доллар отказывается дорожать дальше. Что происходит?

Однако можно объяснить и пассивную позицию американской валюты, которая вроде бы хотела дорожать, но «отказалась» от этой затеи. Что творится на валютных рынках?





Тесная зависимость белорусского рубля от российского сохраняется, и сегодня мы повнимательнее присмотримся к тому, чем живет в данный момент «россиянин».





Да, ему пообещали пакет не самых сладких санкций со стороны США и Великобритании, но пока этот вопрос завис в воздухе. Оставшись без конкретики, инвесторы продолжают проявлять интерес к рублевым активам, что на руку российской валюте.





Вместе с тем, не стоит забывать, что поведение инвесторов за прошедшие два месяца 2021 года сильно изменилось. Теперь на рынке преобладает не «жадность», а «осторожность». И в любой момент может начаться бегство из активов РФ.





Еще одна сильная поддержка для рубля — дорогая нефть. Brent хоть и подешевела в понедельник более чем на доллар, все равно торгуется в районе 70 долларов за баррель, что создает благоприятный фон для российского рубля, который на этом фоне укрепляется.