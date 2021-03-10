+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Доллар отказывается дорожать дальше. Что происходит?

На самом деле, рубль все еще находится в подвешенном состоянии. Поэтому говорить о какой-то стабилизации курсов сейчас рано.

Однако можно объяснить и пассивную позицию американской валюты, которая вроде бы хотела дорожать, но «отказалась» от этой затеи. Что творится на валютных рынках?

Тесная зависимость белорусского рубля от российского сохраняется, и сегодня мы повнимательнее присмотримся к тому, чем живет в данный момент «россиянин».

Да, ему пообещали пакет не самых сладких санкций со стороны США и Великобритании, но пока этот вопрос завис в воздухе. Оставшись без конкретики, инвесторы продолжают проявлять интерес к рублевым активам, что на руку российской валюте.

Вместе с тем, не стоит забывать, что поведение инвесторов за прошедшие два месяца 2021 года сильно изменилось. Теперь на рынке преобладает не «жадность», а «осторожность». И в любой момент может начаться бегство из активов РФ.

Еще одна сильная поддержка для рубля — дорогая нефть. Brent хоть и подешевела в понедельник более чем на доллар, все равно торгуется в районе 70 долларов за баррель, что создает благоприятный фон для российского рубля, который на этом фоне укрепляется.
Источник: infobank.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра дзяржаўнае двухмоўе.
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]