Мингорисполком также обязан взять на себя расходы, связанные с защитой интересов Республики Беларусь в рамках судебного процесса.





Ранее сообщалось, что предметом судебного разбирательства стал проект строительства гостиницы. По-видимому, речь идет об отеле возле Национального аэропорта Минск. Суть претензий не раскрывается.





Ответчиками по делу призваны быть белорусский президент, премьер-министр и Мингорисполком.



