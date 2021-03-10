На конец прошлого месяца спрос на офисы со стороны айтишников упал до 4-5 тысяч кв. метров. Наоборот ИТ-компании продолжают отказываться от офисных помещений, причём иногда довольно крупных, пишет dev.by

Сколько офисов пустует после ухода айтишников

— За последние полгода реальных случаев освобождения ИT-компаниями крупных офисных площадей было не так много, — отмечает старший аналитик Colliers Сергей Сенкевич. — Из примеров — бизнес-центры на улицах Филимонова, Либаво-Роменской, переулке Козлова. Но ещё несколько примеров на подходе. Это касается как действующих бизнес-центров, так и новых, где ИТ-компании решили отказаться от предварительного согласия на аренду. Я пока не буду озвучивать, каких бизнес-центров это коснулось. Информацию контрагенты пока не обнародовали, возможно, она конфиденциальная. Но, думаю, в ближайшие месяцы рынок обо всём узнает.





Отказов могло быть, наверное, и больше, но после первой волны пандемии все рассчитывали на скорый возврат персонала в офисы и не до конца понимали эффективности «удалёнки».





Со второй волной пандемии уже выросло число тех арендаторов, которые пришли к выводу, что офисы в прежнем объёме не нужны. Так что, вероятно, процесс оптимизации офисов ещё впереди.





Надо учитывать ещё один фактор: трудоемкость переезда и неочевидность выгоды отказа от существующего офиса. Многие ИT-компании серьезно вложились в отделку арендованных офисов под свои спецификации. Поэтому так просто отказаться, например, в пользу другого, более дешёвого или компактного, может оказаться нецелесообразно. Затраты, вложенные в занимаемое помещение, могут оказаться больше, чем кажущаяся выгода от более низкой аренды или меньшей площади.

Как изменились ставки

— Если рассматривать рынок аренды в целом, ставки однозначно «просели». Здесь даже не надо смотреть в соответствующие пункты договоров. Достаточно посмотреть размер ставок предложения на соответствующих площадках, чтобы увидеть, что они на 20-30%% ниже в сравнении с аналогами полугодичной давности.

Что будет с рынком офисов из-за ухода ИТ-компаний из бизнес-центров

— Вакантность в бизнес-центрах из-за отказа айтишников от площадей вырастет. И таких арендаторов будет сложно заменить. С 2017 года ИT-сектор поглощал порядка 70% всех новых и качественных офисных площадей. И, главное, это был платежеспособный пул арендаторов. На некоторые площади после «айтишников», наверное, и не против были бы прийти компании из других сегментов, но у них не те возможности. Конечно, не все освобождаемые помещения останутся невостребованными после съезда арендаторов. Что-то будет поглощаться, в том числе и другими ИT-компаниями, но не всё. И для дальнейшей аренды офисам придётся экспонироваться на рынке более длительный срок.





Но текущая ротация на рынке офисов со стороны ИT-компаний — не самое страшное для офисного сегмента. Более негативными последствиями грозит низкий с их стороны индекс деловой активности. Если айтишники начнут демонстрировать своеобразный «потребительский пессимизм», прекратят расширять штат и создавать лучшие условия на обустройство рабочих мест, это крайне негативно скажется на рынке девелопмента офисов, на инвестициях в сегмент.





Последнее время многие и реализуемые проекты, и анонсированные перспективные проекты бизнес-центров позиционировались с учетом целевой аудитории арендаторов из сферы ИT. Если эти офисы окажутся не нужны айтишникам, то не факт, что они будут востребованы у компаний из других сегментов.



