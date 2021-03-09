Три хозяйства Управделами, Мошенский и Баскин. Кому молока больше всех нужно
В топ-15 крупнейших производителей молока вошли также пружанские предприятия «Агро-Колядичи» и «Великосельский-Агро».
По сравнению с прошлогодним списком в нем произошло только одно изменение: сельскохозяйственный филиал Слуцкого сыродельного комбината вытеснил «Птицефабрику «Дружба» из Барановичского района.
Из лидеров объемы производства молока сократились по сравнению с прошлым годом только у шкловского предприятия «Александрийское», которое входит в Агропромышленный холдинг Управделами президента Беларуси (АПХ УДП РБ). От последнего в топ-15 вошли хозяйства «Василишки» и «Тихиничи».
Молоко также производят фермы других президентских хозяйств - «Восхода», «АСБ Агро Городец», «АСБ Агро Кухтичи», сельскохозяйственные филиалы заводов «Молочный гостинец» и Пинского мясокомбината. АПД УДП РБ является крупнейшим производителем этого продукта в Беларуси и входит в тройку лидеров на постсоветском пространстве.
Частный бизнес в топ-15 по-прежнему представлен только двумя хозяйствами. Одно из них «Савушкина пуща», которая принадлежит Александру Мошенскому. Второе – «Смолевичи Бройлер», собственником которого является могилевский бизнесмен Евгений Баскин.
Топ-15 крупнейших производителей молока в Беларуси в 2020 году
№
Предприятие
Район
Объем производства молока в 2020г., в тоннах
Объем производства молока в 2019г., в тоннах
1
«Журавлиное»
Пружанский
49 243
39 694
2
«Ружаны-Агро»
Пружанский
47 324
46 749
3
«Беловежский»
Каменецкий
43 680
31 160
4
«Парохонское»
Пинский
40 725
39 043
5
«Василишки»
Щучинский
38 697
37 806,7
6
«Александрийское»
Шкловский
33 839
34 381
7
«Тихиничи»
Рогачевский
33 461
29 022
8
«Остромечево»
Брестский
32 820
27 258
9
Агрокомбинат «Снов»
Несвижский
31 442
30 830
10
Витебская бройлерная птицефабрика
Витебский
31 231,1
26 948
11
«Савушкина пуща»
Каменецкий
29 124
25 251
12
«Смолевичи Бройлер»
Смолевичский
28 842
25 996
13
Сельскохозяйственный филиал Слуцкого сыродельного комбината
Слуцкий
28 803
25 251
14
«Агро-Колядичи»
Пружанский
26 624
26 010
15
«Великосельское-Агро»
Пружанский
26 284
24 307
По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ