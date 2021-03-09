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Это суммы до уплаты налогов, то есть на руки получается меньше. При этом также реальные заработки, которые рассчитываются с поправкой на рост цен на товары и услуги, также упали — больше чем на 9 рублей. Напомним, сообщает Белстат, отдельным категориям бюджетников в нынешнюю пятилетку обещают поднять в 1,5−2 раза зарплату. Но повышение зарплаты в бюджетной сфере будет обеспечиваться среди прочего за счет оптимизации структуры и численности работников.





Данные о средней зарплате, напомним, публикуются до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников). Это значит, что средняя зарплата бюджетников в январе после всех обязательных вычетов составила около 945 рублей, пишет tut.by.





В здравоохранении средняя зарплата в январе упала на 46,4 рубля — до 1400 рублей. У врачей средняя зарплата в январе снизилась на 47,4 рубля — до 2325 рублей, а у среднего медперсонала — на 21,7 рубля (до 1482 рублей).

Соцработники в январе в среднем зарабатывали 806 рублей — на 33 рубля меньше, чем в декабре.





В образовании средняя январская зарплата составила почти 904 рубля. Это на 87 рублей меньше, чем месяцем ранее. К примеру, учителя в среднем в январе зарабатывали 1089 рублей (минус почти 71 рубль к декабрю). У воспитателей средняя зарплата в январе была на уровне 837 рублей.





Напомним, к концу 2020 года бюджетникам планировали поднять зарплаты до 80% от средней зарплаты по стране. На этот показатель по итогам прошлого года удалось выйти, соотношение составило 80,4% (за январь-декабрь прошлого года). Однако здесь есть нюанс: выйти на этот уровень во многом удалось за счет надбавок медикам за борьбу с коронавирусом.





Бюджетникам обещают прибавку за счет оптимизации численности





Отдельным категориям бюджетников в нынешнюю пятилетку — в 2021—2025 годах — обещают поднять в 1,5−2 раза зарплату. Это учителя, преподаватели, врачи и средний медперсонал, работники сферы социального обслуживания, культуры. Но повышение зарплаты в бюджетной сфере будет обеспечиваться среди прочего за счет оптимизации структуры и численности работников. Что может вызвать дополнительное напряжение в сфере, особенно в регионах, где проблематично найти новое рабочее место. Другие возможности увеличения зарплат бюджетников, которые озвучили чиновники, — поэтапное увеличение базовой ставки и развитие внебюджетной деятельности.





Как изменились реальные зарплаты





Реальная зарплата, которая рассчитывается с поправкой на инфляцию, в январе упала на 9,4% по сравнению с декабрем.





В здравоохранении реальные заработки в январе снизились на 4,3% к декабрю, в образовании — на 9,8%.





В целом по всем сферам деятельности реальные январские заработки упали на 13,5%.





На какие зарплаты ищут медиков и учителей





В общереспубликанском банке вакансий сейчас значится 2835 предложений для врачей-специалистов. 1266 предложений от нанимателей с зарплатой до 700 рублей. Больше 1000 рублей обещают по 655 вакансиям.





Как правило, зарплаты в вакансиях указывают до выплаты налогов. То есть на руки получится меньше.





Для учителей в банке размещено 190 вакансий. Большинство из них (127 предложений) — на зарплату до 600 рублей.