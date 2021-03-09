



Фото: H&M (hm.com)





Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на агентство Reuters.





По данным ООН, на прошлой неделе, полиция и военные убили более 50 человек, чтобы подавить ежедневные демонстрации и забастовки против военного переворота, совершенного 1 февраля.





H&M имеет около 45 прямых поставщиков в Мьянме, и уже семь лет осуществляет поставки.





"Хотя мы воздерживаемся от каких-либо немедленных действий в отношении нашего долгосрочного присутствия в стране, на данный момент мы приостановили размещение новых заказов у наших поставщиков", - сообщил Серкан Танка, региональный менеджер в Мьянме.





По его словам, это связано с практическими трудностями и непредсказуемой ситуацией, ограничивающей нашу способность работать в стране, включая проблемы, связанные с производством и инфраструктурой, импортом сырья и транспортировкой готовой продукции.





По словам очевидцев, в понедельник в Мьянме в результате огнестрельных ранений головы были убиты два протестующих, в то время как магазины, фабрики и банки были закрыты в главном городе Янгон.





Как сообщало РБК-Украина, 1 февраля в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Военные устроили переворот из-за поражения на выборах. После этого в стране начались протесты.





Напомним, в Мьянме утром 7 марта десятки тысяч протестующих вышли на улицы. Они продолжили участие в акциях, несмотря на ночные рейды сил безопасности в Янгоне с целью подавить лидеров протеста.