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С 10 марта в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо

С 10 марта в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку.



Об этом сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».

«Принимая во внимание продолжающуюся тенденцию роста мировых котировок нефти, среднее значение которых с 1 по 4 марта достигло 65,4 доллара США за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь выросло на 19 процентов, розничные цены на моторное топливо на АЗС увеличатся на 1 копейку», — говоритс в сообщении.

Таким образом, с 10 марта стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 76 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 86 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 8 копеек, ДТ — 1 рубль 86 копеек.

Это уже шестое повышение цен на топливо с 20 21 году.
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