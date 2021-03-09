+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Шейман рассказал Лукашенко о беларуских предприятиях в Африке

Лукашенко сегодня принял с докладом своего управделами Виктора Шеймана.

Как передает пресс-служба Лукшенко, обсуждалась тема развития сотрудничества в Африке. За связи с этим континентом отвечает Шейман. По его словам, идет процесс создания сельскохозяйственных, строительных предприятий, компаний по транспортировке и перевозке грузов.

Напомним, в прошлом году в Зимбабве был открыт сервисный центр беларуских машиностроительных предприятий. Ранее с руководством Зимбабве были достигнуты договоренности о выделении земли под агропредприятия. Сообщается, что есть проекты и в других странах. Они связаны с добычей полезных ископаемых.

Оборот внешней торговли управления делами составил 240,8 млн долларов, экспорт — 197 млн долларов, отчитался Шейман.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра дзяржаўнае двухмоўе.
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]