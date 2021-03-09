Резиденты ПВТ: заказчики теряют интерес к компаниям из Беларуси

Таков один из выводов опроса ИТ-компаний, проведенного Центром экономических исследований BEROC.





Опрос стал основой исследования «ИТ-отрасль в Беларуси: текущее положение и перспективы развития», в нем приняли участие 315 компаний.





Среди других наиболее вероятных и значимых рисков для себя ИТ компании отмечают возможные технические сбои (работа Интернета, платежных систем); углубление политического кризиса; резкое повышение налоговой нагрузки и новые обязательные платежи.





Половина опрошенных компаний имеют представительство за рубежом в форме юридического лица или физического офиса. Еще половина считает возможной релокацию в той или иной форме.





Готовность к полной релокации чаще других высказывают компании среднего размера, полностью работающие удаленно. Наиболее значимым мотивом для релокации компании называют экономическую и личную безопасность.





Треть крупных компаний (свыше 200 сотрудников) собираются сокращать планы по инвестициям либо уже сделали это. ·





Главные организационные изменения, которые имели место в 2020-м году, либо планируются в ИТ-компаниях: перевод на удаленную работу; сокращение арендных площадей; изменения в оплате труда.