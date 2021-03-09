+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Резиденты ПВТ: заказчики теряют интерес к компаниям из Беларуси

Резиденты ПВТ чаще других указывают на такой риск, как нежелание заказчиков работать с компаниями из Беларуси.

Резиденты ПВТ: заказчики теряют интерес к компаниям из Беларуси
Таков один из выводов опроса ИТ-компаний, проведенного Центром экономических исследований BEROC. 

Опрос стал основой исследования «ИТ-отрасль в Беларуси: текущее положение и перспективы развития», в нем приняли участие 315 компаний.

Среди других наиболее вероятных и значимых рисков для себя ИТ компании отмечают возможные технические сбои (работа Интернета, платежных систем); углубление политического кризиса; резкое повышение налоговой нагрузки и новые обязательные платежи.

Половина опрошенных компаний имеют представительство за рубежом в форме юридического лица или физического офиса. Еще половина считает возможной релокацию в той или иной форме. 

Готовность к полной релокации чаще других высказывают компании среднего размера, полностью работающие удаленно. Наиболее значимым мотивом для релокации компании называют экономическую и личную безопасность.

Треть крупных компаний (свыше 200 сотрудников) собираются сокращать планы по инвестициям либо уже сделали это. ·

Главные организационные изменения, которые имели место в 2020-м году, либо планируются в ИТ-компаниях: перевод на удаленную работу; сокращение арендных площадей; изменения в оплате труда.
Источник: officelife
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра дзяржаўнае двухмоўе.
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]